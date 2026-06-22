《愛·回家》女神齊齊撐場！林淑敏、樊亦敏、古佩玲添馬公園齊齊「玩」藝術 預告結局篇吸納網民橋段

小龍馬慈善基金會主辦、香港賽馬會呈獻的「融馬情國際藝術巡展」近日於金鐘添馬公園正式啟動。一眾TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》人氣演員「大小姐」林淑敏、「三太」樊亦敏及「神婆素素」古佩玲，聯同莊思敏、張彥博、陳浩文盛裝現身支持，與市民共同參與社區共創，現場更即席在駿馬雕塑上揮灑色彩，場面熱鬧非凡。 大小姐紅裙氣場全開 預告結局篇「如火如柴」 以霸氣形象深入民心的林淑敏，昨日身穿一襲鮮紅色斜肩荷葉邊連身裙，在草地白色雕塑群中格外明艷照人。被問及即將於7月劇終的《愛·回家》拍攝進度，她笑言現在是「如火如柴，劇力萬鈞！」她更大爆編劇團隊已吸納網民在社交平台提供的創意橋段，經典的「龍家爭霸戰」和「蓮輝線」都會在結局篇中出現，直言這是一場編劇、觀眾與網民的跨界合作，呼籲大家拭目以待。對於劇終，林淑敏坦言不捨，但希望將輕喜劇的開心情緒傳遞到最後，不帶走負面情緒。

古佩玲全白仙氣登場 「素素」獨立生活重拾自信 古佩玲以全白連身裙散發仙氣，她表示從小喜愛畫畫，認為藝術能抒發情感。劇中「素素」搬出熊家與莊思明飾演的Win Win展開獨立生活，古佩玲透露現實中她與莊思明因共同熱愛看演唱會而成為好友，更約定要一起去睇Show。她認為「素素」搬出去象徵角色成長，而劇中的跳舞橋段更讓她重拾舞步，變得更加自信開朗。面對劇集落幕，她直言《愛·回家》就像一個充滿人情味的小社區，大感不捨。

三太溫情喊話：我們永遠「黐」喺大家身邊 身穿粉紅色西裝套裝的樊亦敏感性談及與劇組九年的深厚感情，笑言「三太」這個稱呼快要變成自己的名字。面對劇組變動，她向大眾派定心丸：「就算我哋呢個團隊暫時未能同大家見面，但其實我哋永遠都『黐』喺大家身邊。」她分享遊歷各國時與畫家交流的經歷，認為藝術沒有門檻，呼籲大眾前來體驗，透過創作放鬆心情，感受「融馬情」的樂趣。 莊思敏變「空中飛人」 張彥博撐藝術傳遞正能量 近期主力拓展網絡市場的莊思敏笑言自己像「空中飛人」，但她深有感觸地表示藝術能拉近人際距離：「藝術係不分年齡、性別、國籍嘅，大家都可以坐埋一齊交流、創造。」她認為在都市壓力下，放下腳步欣賞藝術能讓心靈平靜。早前完成20週年演唱會的張彥博亦特別抽空出席，熱愛藝術的他表示，活動見證了藝術並非遙不可及，能將人與人連繫在一起，就如音樂一樣能抒發情緒、傳遞正能量。