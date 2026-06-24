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出版：2026-Jun-24 17:15
更新：2026-Jun-24 17:15

「賽馬會探索科學嘉年華2026」圓滿舉行 走進「未來實驗室」 逾1.3萬人次 參與探究科學之旅

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教育局副秘書長陳碧華博士（左六）、香港賽馬會慈善事務部主管（教育; 青年）應鳳秀（右六）、香港青年科學院院長岑浩璋教授（左五）、香港中文大學機械與自動化工程學系研究教授兼香港中文大學深圳研究院院長 任揚教授（右五）、香港青年協會副總幹事呂慧蓮（左四）、生物醫學技術顧問劉思雅博士（右四）、賽馬會探索科學計劃項目顧問蘇詠梅教授（左三）、津貼小學議會顧問張作芳博士（右三）、教育局總課程發展主任(科學) 謝斌麟（左二）、香港數理教育學會主席李志文（右二）、資訊科技教育領袖協會主席黃健威（左一）以及「賽馬會探索科學」計劃首席研究員何詠基教授（右一）合照。

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由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，並與香港科學館聯合主辦的「賽馬會探索科學嘉年華2026」，已於2026年6月20日至21日一連兩日於香港科學館圓滿舉行。活動期間同時舉辦「賽馬會探索科學 —小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽及頒獎典禮，以及「先鋒教師」嘉許儀式，香港賽馬會慈善事務部主管(教育; 青年)應鳳秀女士教育局副秘書長陳碧華博士親臨主禮及頒獎。整項嘉年華共吸引逾1.3萬人次參與，包括學生、家長、教師及市民，共同體驗以「Future City Lab（未來實驗室）」為主題的探究式科學學習旅程。 

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「賽馬會探索科學 —小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽揭開序幕 勝出隊伍將赴內地科研探索

於嘉年華首日，「賽馬會探索科學 — 小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽於香港理工大學圓滿舉行。從全港103支參賽隊伍中脫穎而出的30支決賽隊伍，善用現場提供的工具套及材料完成指定賽道任務，並因應情境變化即時調整設計與策略，充分展現創意、協作精神及解難能力。最終由聖保羅書院小學九龍塘宣道小學、光明學校分別奪得冠季軍，連同另外7支優異隊伍一同獲嘉許。頒獎典禮於香港科學館舉行，現場並設展覽展示優秀作品。

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教育局副秘書長陳碧華博士致辭時恭賀各支勝出隊伍及獲獎教師，並指出配合創科及數字科技急速發展，教育局正積極加強中小學數理科技教育，重點提升學生科學探究精神、創意解難能力。日前教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，為學校教育數字化轉型提供了系統性的路徑與策略，以培育學生的數字素養與人文關懷精神。她特別感謝香港賽馬會精心策劃與推動「賽馬會探索科學」計劃，通過培訓、比賽及嘉年華等多元學習活動，推動「探究式學習」，更將科學探索推廣至公眾層面，與教育局攜手推動創科教育，助力培育出適應未來、引領未來的新型人才。

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科學劇場與互動攤位 多元活動激發創意思維

今屆嘉年華以「未來實驗室」為核心，設有6場科學劇場表演、5個「動手做」科學攤位及12項科學示範，內容緊扣2025/26學年開始推行的《科學（小一至小六）課程指引》中有關能源、物質變化及工程設計的學習範疇。活動夥拍英國著名科學機構The Royal Institution of Great Britain，攜手設計一系列互動環節，鼓勵參加者透過觀察、提問與實踐，理解科學如何應用於未來城市發展。

科學劇場以兩大主題貫穿：「未來能源大挑戰」帶領小朋友探索能源轉換及可再生能源的應用；「動力設計大考驗」則透過實驗示範，讓小朋友了解車輛在不同環境下如何保持穩定與效能。現場亦設有多個趣味科學攤位，小朋友可親手操作實驗，感受風力、雲層、地震等自然現象的變化，從中學習科學原理。

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香港賽馬會慈善事務部主管(教育; 青年)應鳳秀女士表示：「嘉年華每年均吸引眾多家庭參與，反映探究式學習越來越受到家長和小朋友的重視。我們希望透過『動手做』和『動腦筋』的活動，讓科學學習由好奇出發，在探索中自然發生。今年以未來城市為主題，亦鼓勵小朋友思考科學如何應用在現實生活，培養創意思維與解難能力。」

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The Royal Institution of Great Britain科學示範部主管Dan Plane再度來港參與活動，他表示：「看到香港的小朋友和家長如此投入科學探索，令人十分鼓舞。當小朋友親手進行測試、建造模型、觀察能量變化時，他們不只是在學習科學，而是在實踐科學。這正是探究式學習的核心。」他認為，嘉年華成功將探究式學習融入生活，為香港科學教育注入活力。 

是次嘉年華為「賽馬會探索科學」計劃的重點全民科學參與活動之一。該計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，致力在課堂內外推動探究式學習，透過多元體驗激發學生對科學的好奇與興趣，培育具備科學素養及面向未來能力的新一代。

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 「賽馬會探索科學」計劃

為期四年六個月的「賽馬會探索科學」計劃於2024年啟動，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，香港教育大學為策略夥伴。計劃致力提升小學科學教師推行探究式學習（Inquiry-based Learning）的專業教學能力，同時通過貫通課堂內外的體驗式學習，激發學生對科學的熱誠，培育具備科學素養的新一代。

計劃秉承賽馬會慈善信託基金對教育的承諾，預計將惠及全港120所小學約30,000名學生。同時，計劃將透過專業發展及先鋒教師培訓（Advanced Teacher Fellowship）及共學社群活動（Community of Practice activities），支援500名教師實踐高質素探究式學習。

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查詢及活動詳情： 
請瀏覽「賽馬會探索科學嘉年華 2026」網站（https://carnival.jccoolscience.org/）以獲取最新資訊。

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