「賽馬會探索科學嘉年華2026」圓滿舉行 走進「未來實驗室」 逾1.3萬人次 參與探究科學之旅

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，並與香港科學館聯合主辦的「賽馬會探索科學嘉年華2026」，已於2026年6月20日至21日一連兩日於香港科學館圓滿舉行。活動期間同時舉辦「賽馬會探索科學 —小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽及頒獎典禮，以及「先鋒教師」嘉許儀式，香港賽馬會慈善事務部主管(教育; 青年)應鳳秀女士與教育局副秘書長陳碧華博士親臨主禮及頒獎。整項嘉年華共吸引逾1.3萬人次參與，包括學生、家長、教師及市民，共同體驗以「Future City Lab（未來實驗室）」為主題的探究式科學學習旅程。

「賽馬會探索科學 —小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽揭開序幕 勝出隊伍將赴內地科研探索 於嘉年華首日，「賽馬會探索科學 — 小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽於香港理工大學圓滿舉行。從全港103支參賽隊伍中脫穎而出的30支決賽隊伍，善用現場提供的工具套及材料完成指定賽道任務，並因應情境變化即時調整設計與策略，充分展現創意、協作精神及解難能力。最終由聖保羅書院小學、九龍塘宣道小學、光明學校分別奪得冠、亞、季軍，連同另外7支優異隊伍一同獲嘉許。頒獎典禮於香港科學館舉行，現場並設展覽展示優秀作品。

教育局副秘書長陳碧華博士致辭時恭賀各支勝出隊伍及獲獎教師，並指出配合創科及數字科技急速發展，教育局正積極加強中小學數理科技教育，重點提升學生科學探究精神、創意解難能力。日前教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，為學校教育數字化轉型提供了系統性的路徑與策略，以培育學生的數字素養與人文關懷精神。她特別感謝香港賽馬會精心策劃與推動「賽馬會探索科學」計劃，通過培訓、比賽及嘉年華等多元學習活動，推動「探究式學習」，更將科學探索推廣至公眾層面，與教育局攜手推動創科教育，助力培育出適應未來、引領未來的新型人才。

科學劇場與互動攤位 多元活動激發創意思維 今屆嘉年華以「未來實驗室」為核心，設有6場科學劇場表演、5個「動手做」科學攤位及12項科學示範，內容緊扣2025/26學年開始推行的《科學（小一至小六）課程指引》中有關能源、物質變化及工程設計的學習範疇。活動夥拍英國著名科學機構The Royal Institution of Great Britain，攜手設計一系列互動環節，鼓勵參加者透過觀察、提問與實踐，理解科學如何應用於未來城市發展。 科學劇場以兩大主題貫穿：「未來能源大挑戰」帶領小朋友探索能源轉換及可再生能源的應用；「動力設計大考驗」則透過實驗示範，讓小朋友了解車輛在不同環境下如何保持穩定與效能。現場亦設有多個趣味科學攤位，小朋友可親手操作實驗，感受風力、雲層、地震等自然現象的變化，從中學習科學原理。

香港賽馬會慈善事務部主管(教育; 青年)應鳳秀女士表示：「嘉年華每年均吸引眾多家庭參與，反映探究式學習越來越受到家長和小朋友的重視。我們希望透過『動手做』和『動腦筋』的活動，讓科學學習由好奇出發，在探索中自然發生。今年以未來城市為主題，亦鼓勵小朋友思考科學如何應用在現實生活，培養創意思維與解難能力。」

The Royal Institution of Great Britain科學示範部主管Dan Plane再度來港參與活動，他表示：「看到香港的小朋友和家長如此投入科學探索，令人十分鼓舞。當小朋友親手進行測試、建造模型、觀察能量變化時，他們不只是在學習科學，而是在實踐科學。這正是探究式學習的核心。」他認為，嘉年華成功將探究式學習融入生活，為香港科學教育注入活力。 是次嘉年華為「賽馬會探索科學」計劃的重點全民科學參與活動之一。該計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，致力在課堂內外推動探究式學習，透過多元體驗激發學生對科學的好奇與興趣，培育具備科學素養及面向未來能力的新一代。