昇普計劃十周年　扶助基層學生圓英國名校夢　累計獎學金逾一億港元

左起：Ryan, Phoebe, Antonia及Ethan

由一群就讀於牛津、劍橋及其他英國頂尖學府的香港學生義務創立及營運的註冊慈善機構「昇普計劃」（Access Abroad Hong Kong），今年迎來成立十周年。昇普計劃一直致力縮窄教育機會差距，推動教育平等，讓每一位學生——不論家庭或學校背景——均有機會接受英國頂尖學府教育。計劃透過龐大的學生義工網絡，為具學術潛能但資源不足的本地官津中學生提供免費一對一升學指導，涵蓋院校申請及全額獎學金支援，協助他們邁向國際學術舞台。

過去十年間，昇普計劃已免費指導487名有需要的香港學生，當中166人成功入讀英國著名高等學府，並累計取得88個牛津及劍橋大學取錄，以及82項全額獎學金，總值逾一億港元。昇普計劃所有服務均由義工社群推動，每年匯聚逾百名來自英國大學的香港學生，將親身經驗轉化為具體支援，持續為本地基層學生開拓更平等的升學機會。 學生義工推動教育平等

Antonia

長久以來，不少具備卓越學術潛質的基層學生，因資訊落差、缺乏專業升學指導、面試實戰經驗及財務支援，往往與世界頂尖學府失之交臂。創辦人 Antonia Heng 表示，計劃的誕生源於她在牛津大學求學期間的觀察：「我初次走進牛津課室，環顧四周，來自基層的同學寥寥無幾。其後，我得知一位極具天賦的學生，雖獲劍橋醫學院取錄，卻因無力負擔學費而被迫放棄。這件事一直縈繞心頭——為何兩個同樣優秀的人，僅因家庭背景不同，人生軌跡便如此迥異？正是這份不甘心，促使我創立昇普計劃。」

回應這一社會缺口，昇普計劃透過精準的一對一導師配對，免費為學員提供涵蓋院校選擇、個人陳述（Personal Statement）撰寫、入學試策略、模擬面試及獎學金申請的全方位指導。由英國名校在讀港生組成的義工團隊，以親身經驗拆解繁複申請流程，並在心理層面給予支持，協助學員跨越人脈與資訊的障礙，讓通往牛津、劍橋等頂尖學府的道路不再遙不可及。 Antonia 補充：「我們的願景，是讓每一位具潛質的學生，不論家庭背景或就讀學校，都能享有公平的資源與機會，選擇最適合自己的升學路徑，發揮潛能。對許多基層學生而言，透過計劃找到合適方向，是改寫人生的重要一步。我們希望以自身經歷，支持更多香港學生勇敢追夢，相信自己終能走向更廣闊的世界舞台。」

一億港元的夢 助基層青年免費負笈英倫 除大學申請支援外，昇普計劃亦重視獎學金輔導，讓基層學生在減輕家庭經濟負擔下，真正實現赴英升學的目標。過去九屆學員已累計獲得 82 份全額獎學金，包括香港卓越獎學金計劃、怡和獎學金及菲臘親王獎學金等，總值逾一億港元。 對不少基層學生而言，赴英升學的最大障礙並非學術能力，而是人脈、資源與資訊差距。昇普計劃的義工導師會協助學員理解各類獎學金的甄選準則、梳理個人成長經歷、撰寫申請材料，並進行模擬面試。透過有系統的指導，學員不僅提升申請成功率，更能清晰表達自身故事、社會關懷與未來志向。

昇普計劃相信，獎學金不僅是經濟支援，更是突破限制、開拓可能的契機。當學生能無後顧之憂地接受世界級教育，所帶來的改變不只關乎個人，亦將影響其家庭、學校以至整個社群。

Ryan

在公屋長大的 Ryan，畢業於保良局百周年李兆忠紀念中學，透過昇普計劃成功入讀劍橋大學生物學系，並獲香港卓越獎學金。他回顧這段經歷時表示：「我就讀的中學甚少學生申請海外大學，一切幾乎從零開始——不懂撰寫個人陳述、不熟悉入學試題型，也對面試毫無概念。導師一步步指導我，與我逐句打磨個人陳述，耐心講解試題，並每週進行模擬面試。在他們的支持下，我最終獲得夢想大學的錄取。然而昇普計劃帶給我的不止於此。過去我從不覺得劍橋屬於自己；這段旅程讓我明白，那道通往劍橋的門，其實一直可以由我親手推開。」

應屆文憑試考生 Julie 亦為本年度學員之一。回顧申請歷程，她表示：「獎學金截止前夕，我因緊急手術住院一星期。期間導師仍把握有限時間，與我逐字修改個人陳述，確保每一句都真實反映我的想法。準備面試時，他反覆陪我練習，耐心引導我整理思緒、說好自己的故事。坦白說，我當時不敢奢望成功，但導師對我的信任，成為我堅持下去的力量。直到收到錄取通知的一刻，我激動得忍不住大叫。這段從遙不可及到握在手中的旅程，我衷心感謝導師一路同行。」

薪火相傳 受惠者接棒培育新一代基層領袖 昇普計劃的影響，從不止於單一次升學成果。十年來，不少學員在接受免費升學指導後，選擇以不同方式回饋社群——有的成為導師，有的加入義工團隊，甚至接棒成為學生慈善組織的領袖，讓支援得以一代傳一代。

Ethan

現於香港慈善界任職的 Ethan，正是這種傳承的最佳例子。畢業於荃灣官立中學的他，早年透過昇普計劃考獲全額獎學金，入讀劍橋大學，主修人類、社會與政治科學及管理學。作為過來人，他深明本地官津校學生在追夢路上面對的資訊落差與經濟壓力，自 2020 年起便成為昇普計劃的核心成員，多年來持續支援不同屆別的學員。他曾為兩名面臨經濟困難的準學生成功籌得逾 200 萬港元緊急經費，協助他們順利赴英升學；亦推動機構與國泰航空及劍橋大學 Christ’s College 合辦徵文比賽及免費遊學團，讓更多本地學生親身體驗英國頂尖學府的學習氛圍。Ethan 坦言，這段服務經歷深深啟發了他，並促使他畢業後投身香港慈善界，將昔日所受的支持轉化為回饋社會的力量。

Phoebe

今年入讀劍橋大學的 Phoebe，則是受惠於 Ethan 發起的徵文比賽。她於高中時期獲得免費英國遊學團的機會，這段經歷徹底改變了她對升學的想像。她回憶道：「劍橋大學對我來說一直是個遙不可及的夢想，昇普計劃給我的鼓勵和肯定，改變了我對自己能力和未來的理解。除了升學以外，遊學團也改變了我對青年力量和服務精神的認知：團長只是大我兩三年，卻能一手包辦整個旅程，還日復一日默默付出，啟發我們而不求回報。所以當時我也告訴自己，若真的成功考入劍橋，就一定要回饋昇普計劃，將這份心意傳承下去。」

Phoebe 如願入讀劍橋後，隨即以核心成員身份重返昇普計劃，現負責籌款及學校外展工作。Ethan 與 Phoebe 的經歷，正是昇普計劃十年成果的縮影：受助學生蛻變為助人者，將「薪火」延續，照亮更多本地學子的前路。昇普計劃相信，這種承傳本身，就是最珍貴的成果之一；每一位受助學員的成長，都有可能成為下一位學生的榜樣，啟發更多年輕人向前。 學有所成回饋社會 昇普計劃深信，學生在英國接受教育，並以義工身份參與輔導計劃，不但有助留英港生保持與香港的連繫，亦能加深他們對香港社群的認識，並將所學帶回香港。多年來，不少昇普學員在英國頂尖大學畢業後，選擇回港發展，投身慈善、醫學、法律及其他專業領域，以所學回饋香港社會。

Ovi