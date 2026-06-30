第九屆亞洲醒獅邀請賽於沙田圓滿舉行 首度融入創科元素 港澳蘇州青年總會鼎力支持

由中國香港中國國術龍獅總會主辦、文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金及康樂及文化事務署資助之「港澳蘇青獅王盃 - 第九屆亞洲醒獅邀請賽及青年地青精英賽暨香港青年龍獅創科文化展」，已於2026年6月28日假沙田源禾路體育館盛大舉行。本屆賽事首度獲得港澳蘇州青年總會許文前會長鼎力支持。

賽事邀請了中國廣州、中國台灣、馬來西亞三地精英來港競技。樁上騰躍翻轉，彼此觀摩步法與切磋採青技巧，將傳統獅藝融入現代節奏，三地風格交融，激盪出嶄新火花。