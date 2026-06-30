第九屆亞洲醒獅邀請賽於沙田圓滿舉行 首度融入創科元素 港澳蘇州青年總會鼎力支持

由中國香港中國國術龍獅總會主辦、文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金及康樂及文化事務署資助之「港澳蘇青獅王盃 - 第九屆亞洲醒獅邀請賽及青年地青精英賽暨香港青年龍獅創科文化展」，已於2026年6月28日假沙田源禾路體育館盛大舉行。本屆賽事首度獲得港澳蘇州青年總會許文前會長鼎力支持。
賽事邀請了中國廣州、中國台灣、馬來西亞三地精英來港競技。樁上騰躍翻轉，彼此觀摩步法與切磋採青技巧，將傳統獅藝融入現代節奏，三地風格交融，激盪出嶄新火花。
當日活動首度融入「青年龍獅創科元素」，完美呈現傳統國粹與現代科技文化。賽事吸引了大批市民及學校團體入場參與，場面熱鬧非凡。
大會當日恭請民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP 親臨主禮，與一眾嘉賓共同見證這場傳統與創新兼備的文化盛事。
本屆賽事四大亮點：
四地攜手「港澳蘇青獅王盃」：在港澳蘇州青年總會的全力支持下，成功搭建文化橋樑，進一步促進香港、澳門、蘇州及亞洲的傳統文化、體育競技與青年創新的深度交流。
首創青年龍獅創科文化元素：賽事首度結合現代創新科技，打破傳統框架，讓市民以全新視角一睹體驗傳統與創新結合的國粹風采。
醒獅高水平對決：賽事邀請亞洲隊伍同台競技，傳統「地青」與高難度「高樁」賽事戰況激烈，各隊伍施展渾身解數，盡顯國家級非物質文化遺產的獨特魅力。
新媒體科技互動體驗：為推動龍獅文化傳承普及化，活動現場特設多個科技互動遊戲，以新媒體方式帶領市民認識傳統文化。當日精彩項目包括: 無人機採青、AI武術館體驗、體感醒獅互動遊戲及AI醒獅照相館，吸引大批青年及市民排隊參與，現場歡笑聲不斷。
主辦單位表示，期望透過本次活動，將中華傳統優秀文化傳承之外，同時注入現代科技活力，為青年提供展示才華與創新思維平台，並向大眾展現非遺文化在現代社會的無限可能。
比賽成績：
高樁陣組 : 冠軍隊伍 廣州市龍獅協會
地青規定組 : 冠軍隊伍 馬來西亞南華武術龍獅總會 - 群藝龍獅體育會
青年地青規定組 : 冠軍隊伍 天主教新民書院舞獅隊
全場總冠軍： 中國香港獅隊A隊-潤福堂(香港)國術龍獅總會洪拳李潤福獅隊
活動回顧及查詢：https://www.hkcmaa.com.hk