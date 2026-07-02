以藝術養心 以文化育人 和富與香港同行 重塑真善美社區力量

和富支持香港芭蕾舞團新舞季及銀髮芭蕾

急速變化的香港，需要的不只是效率與發展，更要安頓人心、凝聚社群、啟發善念的力量。藝術與文化，正是其重要載體。不止是舞台上的演出、展廳裡的作品，或音樂會中的歌，更是一種生命教育，讓人重新學習欣賞、尊重、感恩與承擔，提升對「真、善、美」的追求，並將這份美好帶回家庭、社區與城市。 和富社會企業及和富慈善基金多年來秉持「人和家富，民和國富」的信念，推動關愛、誠信、尊重、負責及包容等核心價值，致力凝聚跨界資源，建設更和諧、更有溫度的香港。一直以來，和富在教育、青年、家庭、社區、健康及社會倡議等範疇默默耕耘，並用前瞻視野拓展藝術與文化脈絡，讓文化不只是精神養分，更成為培育品格、連結社群、療癒城市的重要方法；在壓力與孤獨感日益普遍的城市生活中，藝術更是促進身心靈健康的重要媒介，讓人重新感受關係、情緒與生命的美好，也令社區由冷漠走向互相聆聽、互相支持。

讓世界級芭蕾走入大眾生活 如此文化承擔，體現在多元而具代表性的實踐中。和富支持香港芭蕾舞團新舞季及銀髮芭蕾，讓世界級表演藝術與香港觀眾相遇，也讓年輕一代以至銀齡人士，都能從舞蹈的紀律、優雅與堅持之中，體驗美的力量。芭蕾不是遙遠的高雅藝術，而是一種身心合一的修煉：每一次起舞，都是對自我要求、團隊合作與藝術精神的實踐。 以經典旋律傳遞社區人情味 音樂方面，和富與「民歌王子」區瑞強攜手，以策略伙伴及支持者角色，除了恆常演唱會表演，亦持續推動具社區意義的音樂活動「和富．區瑞強與你共鳴 地區音樂會」。熟悉的旋律走進學校、社福機構與不同地區，連結長者、學生、家長與街坊。由2024年開始，至今已逾5,000人次參與！對長者而言，熟悉的民歌和金曲能打開記憶與笑容；對年輕人，音樂則成為理解上一代故事、學習同理與尊重的橋樑。以音樂連結社區，坐在一起、唱在一起、看見彼此，滿載「人情味」。

從小扎根的兒童品格藝術教育 兒童藝術教育尤為重要，和富亦與香港兒童合唱團的理念互相呼應。香兒透過合唱及藝術訓練啟發兒童創意，培養合群精神，從小培養對真善美的追求；和富亦支持其黃竹坑分團投入服務，便利港島南區家庭接觸藝術教育。透過與香兒在音樂教育及家庭和諧項目上合作，和富以童聲和兒歌宣揚關愛、包容、親子溝通與家庭和諧，讓孩子在音樂中學習聆聽、合作與愛。

和富支持香港兒童合唱團全新黃竹坑分團投入服務

在差異中尋找真善美的普世價值 在跨文化交流方面，和富支持音樂劇《利瑪竇》，將中西文化相遇、互相尊重與求同存異的故事帶上舞台。利瑪竇的精神提醒大家：真正的溝通，始於謙卑與尊重；真正的共融，不是抹去差異，而是在差異之中尋找共同價值。 同時，和富與譚傑志神父（Fr. Joseph Tham）結下深厚緣分。除在 2021 年出版其著作《天地人和：書畫篆刻神修拾穗》，和富更持續支持他在全球，包括近期在上海的《大象無形》（Form Without Form）展覽藝術，透過藝術與靈性對話，引導觀眾在有形作品中感受無形價值。藝術最動人的地方，往往不在於形式本身，而在於它能否觸動人心，讓人反思生命、善意與超越自我的可能。這正是和富推動文化藝術的深層意義：以美啟真，以真向善。

和富持續支持譚傑志神父以美啟真、以真向善的藝術旅程，包括近期在上海的《大象無形》（Form Without Form）展覽藝術，並出席其在興業太古滙的展覽開幕禮

在盈利以外探索企業的社會承擔 和富的文化視野亦延伸至企業經營與領袖培育，正籌劃的《文化與經營》分享講座「天地．人心 對談」系列，期望以跨界對話形式，連結商界、文化界、宗教界與學界，回應今日不少經營者在追求增長之餘所面對的價值迷失。講座將東方經典如《論語》、《道德經》、《易經》、《孫子兵法》，日本稻盛和夫的「敬天愛人」與利他經營哲學，以及西方管理學、CSR、ESG 等理念互相融合，鼓勵企業家和年輕一代重新思考：經營不只是賺取利潤，更是服務人群、承擔社會、成就共同善的過程。這種「正道利他」的經營哲學，正好與和富「人和家富、民和國富」一脈相承，讓文化由舞台、音樂與藝術，進一步走進企業決策與城市未來。

文化亦是理解身份與根源的重要橋樑。香港承載嶺南文化、中華文化與中西交匯的獨特脈絡，當中有重情重義、務實包容、敢於創新的精神，也有香港人熟悉的獅子山下同舟共濟。特區政府近年積極推動香港發展成為中外文化藝術交流中心，並在《文藝創意產業發展藍圖》中提出弘揚中華傳統優秀文化、推廣嶺南文化特色，以及建立國際平台促進中外文化藝術交流。和富的藝術文化路線，正與這一方向互相呼應，更從社會需要出發，將文化、品格、教育、社區連結與企業社會責任結合起來。