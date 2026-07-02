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商社熱話
出版：2026-Jul-02 14:25
更新：2026-Jul-02 14:25

逾百學生用AI解決社會問題 20位重量級評審親身交流 ‧ 35隊決賽隊伍角逐多項大獎 全港首個 AI × ESG 青少年馬拉松圓滿舉行 6.30科大舉行總決賽 ‧ 角逐種子基金及企業實習機會

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剪綵儀式
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由香港精算扶輪社主辦，聯同基督教家庭服務中心、Metaprint AI 創科教育及香港科技大學AI素養中心協辦的「國際青少年 AI 創科 ESG 馬拉松 (香港賽區） 2025-2026」，今日假香港科技大學花旗集團演講廳舉行總決賽暨頒獎典禮。活動匯聚學界、商界及社福界力量，為全港小四至中六學生打造結合人工智能與 ESG 理念的創科平台。

逾50個來自政府、學術、企業及社福界機構鼎力支持

本屆賽事為全港首個以「AI × ESG」為核心主題的青少年創科馬拉松，獲逾50個來自政府、學術、企業及社福界機構鼎力支持，充分體現社會各界對AI教育及可持續發展的高度重視。

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贊助機構涵蓋鉑金、金、銀及愛心四個層級，涉及科技、金融、旅遊、教育及社會服務等多個行業；支持機構則橫跨大學、研究中心、非政府組織及創科平台，共同為參賽學生提供資源。

主辦單位、協辦單位、贊助及支持機構名單

(主辦單位、協辦單位、贊助及支持機構名單)

20位重量級評審　逐隊深入對談

不同於傳統單向評分機制，本屆賽事邀請20位來自政府、立法會、科技、醫療及企業界的重量級評審，親身走入學生展位，與各隊伍逐一交流。

評審陣容包括數字政策專員張宜偉先生, JP、港區全國人大代表胡曉明教授，GBS，JP，以及多位立法會議員、醫療專家與創科領袖。評審不僅就項目技術層面作專業評核，更與學生深入探討理念背後的社會價值與可行性。

整個評審過程著重理解學生如何運用 AI 回應現實社會議題，並透過交流促進跨世代理解。大會期望透過是次賽事，讓社會各界更清晰看見新一代對未來社會的觀察與思考，各參賽方案所展現的創新思維與社會關懷，充分體現新一代對ESG議題的深入思考

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籌委會主席 譚英傑先生 致辭 主禮嘉賓 數字政策專員張宜偉先生, JP 致辭

三大 ESG 賽道　培養社會責任意識

賽事設立三大主題賽道，包括自然科技、社會創新及企業治理，鼓勵學生以人工智能技術回應碳中和、智慧養老、數字平等等社會議題。自今年3月啟動以來，吸引來自小學、初中、高中及啟能組學生參與。

國際青少年 AI 創科 ESG 馬拉松 (香港賽區） 2025 2026大合照

國際青少年 AI 創科 ESG 馬拉松 (香港賽區） 2025-2026大合照

AI 分享工作坊　提升實踐能力

活動下午舉行「AI 分享工作坊」，涵蓋 AI Literacy 概念及發展概況、Prompt 實戰應用及 AI 3D 建模體驗。香港科技大學人工智能素養發展中心梁嘉樂博士主講 AI 教育發展方向，並安排跨界校長、政府機構代表及企業代表進行座談分享，探討 AI 技能對未來升學與職涯發展的重要性。

完成工作坊的學生獲頒證書，以鼓勵持續學習。

AI 分享工作坊 AI 參賽作品展

頒獎典禮及 Pitching 環節

晚上共有35支入圍隊伍競逐多個獎項，包括最佳創意、最佳作品原型、最佳可持續發展、最佳跨領域融合及傑出展位設計獎等。

兩項特別大獎包括：

  • 最矚目作品公眾人氣大獎：由公眾於6月30日早上9時至下午5時透過社交媒體投票選出。

  • 我最喜愛演繹大獎：由現場觀眾於 Pitching 環節後即場投票產生。

7組賽道冠軍進行現場 Pitching，形式參照大學及創業基金路演模式，由5位終極評審選出組別總冠軍及全場總冠軍。

得獎隊伍包括：

各組別總冠軍

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中學組：香港仔工業學校－鮮境之瞳
小學組：啟思小學－ACE Caring Buddy
啟能組：中華基督教會基順學校－小思：長者生活智能助手

各賽道得獎名單

小學組 E－自然科技賽道

冠軍：優才（楊殷有娣）書院小學部－AI火山機械人
亞軍：嘉諾撒小學－校園環境小先鋒
季軍：啟思小學－智清艦智能垃圾桶
新星：荃灣天主教小學－A2生態型兩水發電種植機

小學組 S－社會創新賽道

冠軍：啟思小學－ACE Caring Buddy
亞軍：嘉諾撒小學－STEAM 魚樂無窮
季軍：仁濟醫院何式南小學－文化小嚮導
新星：仁濟醫院何式南小學－AI + VR 非遺守護者

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中學組 E－自然科技賽道

冠軍：拔萃女書院－Recycling Monitor Specialist
亞軍：香港聖公會何明華會督中學－烏目全瞻
季軍：順德聯誼總會翁祐中學－田園密語
新星：保良局唐乃勤初中書院－PlantBot

中學組 S－社會創新賽道

冠軍：青年會書院－聲之導航
亞軍：曾璧山（崇蘭）中學－友AI星球
季軍：中華聖潔會靈風中學－AImpact
新星：青年會書院－姐姐同樂日

中學組 G－企業治理賽道

冠軍：香港工業學校－鮮境之瞳
亞軍：曾璧山（崇蘭）中學－尋物眼視 Seeker Vision
季軍：寶血女子中學－綠苗 Green Sprout
新星：順德聯誼總會翁祐中學－GreenPass

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啟能組 S－社會創新賽道

冠軍：中華基督教會基順學校－小思：長者生活智能助手
亞軍：香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校－M4「智」識食
季軍：匡智屯門晨崗學校－智識食-WebApp

啟能組 E－自然科技賽道

冠軍：天保民學校－水母小管家

特別大獎

最矚目作品公眾人氣大獎：青年會書院－姐姐同樂日
傑出展位設計獎：順德聯誼總會翁祐中學－田園密語

全場總冠軍

啟思小學－ACE Caring Buddy

全場總冠軍 啟思小學－ACE Caring Buddy

全場總冠軍: 啟思小學－ACE Caring Buddy

感謝教師團隊支持

大會同時頒發「創科傑出指導教師獎」及「人工智能卓越教師大獎」，肯定教師在項目指導及創科教育推動方面的貢獻。

主辦方表示，期望透過是次活動，推動青少年將人工智能應用於回應社會需要，培養兼具科技能力與社會責任感的新一代人才。 

關於香港精算扶輪社

香港精算扶輪社（Rotary Club of Abacus）成立於2018年，為國際扶輪3450地區屬下服務社團，由創社社長伍培坤先生創立。秉承「超我服務」（Service Above Self）精神，致力服務青年及推動教育發展，並先後成立香港精英扶輪社及香港精算廣東衛星社扶輪社，持續拓展區域服務網絡。

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本社以「算盤」為標誌，寓意根基教育的重要性，深信穩固基礎乃社會長遠發展之本。近年重點推動人工智能（AI）素養教育與創科人才培育，倡導「科技向善」理念，連結學界與業界資源，為香港及大灣區培育具創新能力與國際視野的新一代領袖。

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