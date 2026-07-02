攜手陳龍傑區議員及地區團體 互動雀躍長者大讚資訊安心

蓁林健康管理中心中醫師劉邦強先生 (左一)、深水埗區議員陳龍傑先生及九龍婦女協會賽馬會樂載耆蹤長者服務中心總幹事鍾宇軒先生 (左二)、樂動預健及物治療中心物理治療師楊嘉熙先生 (左三)、 大灣區企業發展協會副主席林少偉先生 (右一)、香港水療導師協會三級註冊導師徐淑君小姐 (右二)、香港創意媒體文化協會主席何淑嫻女士 (右三) 與及大灣區企業發展協會創會主席戴承宙先生 (右四) 一同合照留影。

適逢七一慶回歸廿九周年前夕，由大灣區企業發展協會主辦，九龍婦女協會（賽馬會樂載耆蹤長者服務中心）及香港創意媒體文化協會協辦的「老友記防跌及痛症免費講座」，於日前（6月30日）下午假太子維景酒店順利舉行。活動邀請到深水埗區議會議員陳龍傑先生、九龍婦女協會執行委員鍾宇軒先生及香港創意媒體文化協會會長何淑嫻女士擔任主禮嘉賓。大會由司儀隆重介紹嘉賓致辭揭開序幕。

大灣區企業發展協會創會主席戴承宙先生致辭時表示，這是商會成立以來首次正式「落區」深入基層舉辦長者公益活動，具里程碑意義，並特別感謝陳龍傑區議員及鍾宇軒先生的鼎力支持與合辦。深水埗區議員陳龍傑先生則強調活動核心圍繞「防跌」，盼透過免費講座的詳細講述與示範，讓老友記掌握日常防跌竅門，健健康康。協辦代表鍾宇軒及何淑嫻亦分別介紹了各自機構平時在地區長者服務及文化共融上的宗旨，盼攜手促成健康的社區宣導。