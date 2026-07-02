攜手陳龍傑區議員及地區團體 互動雀躍長者大讚資訊安心

適逢七一慶回歸廿九周年前夕，由大灣區企業發展協會主辦，九龍婦女協會（賽馬會樂載耆蹤長者服務中心）及香港創意媒體文化協會協辦的「老友記防跌及痛症免費講座」，於日前（6月30日）下午假太子維景酒店順利舉行。活動邀請到深水埗區議會議員陳龍傑先生、九龍婦女協會執行委員鍾宇軒先生及香港創意媒體文化協會會長何淑嫻女士擔任主禮嘉賓。大會由司儀隆重介紹嘉賓致辭揭開序幕。
大灣區企業發展協會創會主席戴承宙先生致辭時表示，這是商會成立以來首次正式「落區」深入基層舉辦長者公益活動，具里程碑意義，並特別感謝陳龍傑區議員及鍾宇軒先生的鼎力支持與合辦。深水埗區議員陳龍傑先生則強調活動核心圍繞「防跌」，盼透過免費講座的詳細講述與示範，讓老友記掌握日常防跌竅門，健健康康。協辦代表鍾宇軒及何淑嫻亦分別介紹了各自機構平時在地區長者服務及文化共融上的宗旨，盼攜手促成健康的社區宣導。
一眾嘉賓互贈感謝狀及大合照後，講座正式開始。物理治療師楊嘉熙先生及中醫師劉邦強先生深入淺出地講述防跌與調理要訣。在物理治療教學環節中，全場長者反應極其雀躍，紛紛情緒高漲地「企晒起身」跟隨治療師一齊練習防跌伸展運動，台上台下打成一片。
陳龍傑議員表示「攤位體驗」內容豐富，涵蓋中醫把脈、物理治療諮詢、防跌運動教學及水中復健免費講解。街坊一致大讚內容比想像中更有用，並開心地表示，難得有正牌商會與專業團隊帶來具公信力的免費資訊，令他們安心且「唔怕俾人呃」。活動尾聲，商會副主席林少偉先生帶領工作人員向每位老友記派發由各贊助商支持的精美福袋，福袋包括有拉力橡膠環帶、量子解痛貼、防蚊艾草包及快乾毛巾活動在溫馨氣氛中圓滿結束。