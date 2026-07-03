雀巢香港與匡智會攜手六載 推動「5號PP塑膠回收計劃」成果豐碩 推出環保DIY STEAM教材 免費贈予全港近550家小學

雀巢香港 x 匡智會「5號PP塑膠回收計劃」首次推出電子版的「5號PP環保DIY STEAM教材」，並免費贈予全港近550家小學，啟發學生從生活中取材，運用創意，製作環保玩具。

雀巢香港一直致力推動可持續發展，通過減少使用原生塑膠和採用可回收包裝設計，將環保融入日常營運。雀巢香港是業界落實可持續發展的先驅之一，通過公眾教育活動，持續推廣回收減廢的理念。自2020年起，雀巢香港跟匡智會攜手推動「5號PP塑膠回收計劃」(「計劃」)，「計劃」的緣起是補足當時社區回收網絡的缺口，同時期望以社商合作的方式，推動環保教育和升級再造，實踐資源循環再用。「計劃」推行六年以來已深入社區，成果穩步提升。自2020年起計，已累計收集超過18,000公斤5號PP塑膠，相當於逾55萬個食物包裝盒。

此外，「計劃」於第六年首次推出電子版的「5號PP環保DIY STEAM教材」，並免費贈予全港近550家小學。 六載成果豐盛 社區支持及參與並進 「5號PP塑膠回收計劃」以持續擴展社區5號PP塑膠回收網絡為方針，截至2026年6月，「5號PP塑膠回收計劃」已在全港建立約80個回收點，覆蓋屋苑、商場、學校和辦公室。相關計劃的回收量呈現穩步上升的趨勢，回收表現和質素持續提升，如PP膠淨回收量提升至佔總回收量超過一半，而回收物的清潔程度亦不斷改善，顯示各持份者對5號PP塑膠回收的認識和參與度已經顯著提高。

雀巢香港 x 匡智會「5號PP塑膠回收計劃」設立資訊手作站，透過互動體驗提升公眾環保意識。

第六年「計劃」教育與創新並行 強化學生教育，培育未來綠色領袖 — 第六年的「計劃」首次推出電子版的「5號PP環保DIY STEAM教材」，並免費贈予全港近550家小學。提供易於使用的教材，協助老師在課堂中教導學生認識塑膠回收和循環再用的重要性，並將現時流行的STEAM概念加入有關塑膠再生環保教案之中，讓學生從生活中取材，運用創意，製作環保玩具。此外，除電子版教材外，「計劃」也特別向積極參與的四家學校共派發逾150份STEAM教材，讓學生製作成太陽能電動車及風車，將環保理念融入學習與生活。除此之外，「計劃」亦在學校舉辦講座，向我們的下一代分享更多乾淨回收及減廢的知識。

加強推動升級再造產品 — 延續「5號PP塑膠回收計劃」積極探索將回收塑膠升級再造的成果及經驗，過去幾年的「計劃」已製作過多款較實用的物品，如環保衣架、環保冰袋、儲物箱、杯墊等；而第六年的「計劃」進一步將回收得來的5號PP塑膠再生成手工藝品，如再生PP耳環和鞋飾，並首次在匡智eShop和實體店寄賣，展示再造價值和設計潛力。 展望第七年計劃 將環保結合藝術 並推動社區共融 隨著成果日漸豐碩，雀巢香港及匡智會將繼續砥礪前行，在今年 7 月展開第七年計劃。新一年計劃將包括以下重點:

結合環保和藝術 創造多元的環保項目 — 第七年的「5號PP塑膠回收計劃」將與本地藝術家或社企合作，邀請他們利用回收塑膠創作裝置藝術和創意產品。為進一步提升升級再造藝術品的多元性，第七年計劃將同時回收1號PET和2號HDPE塑膠，讓藝術創作者有更大空間設計不同類型及更具規模的裝置藝術作品。此外，亦將推出「流動雀巢環保教育館」，持續推動環保教育和升級再造，通過工作坊、互動體驗和展覽，提升公眾參與和環保意識。