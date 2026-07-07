「第108屆獅子會國際年會」隆重開幕 香港三度主辦盛會 匯聚全球約2萬獅友 創造經濟與公益雙重效益

由國際獅子會主辦，香港旅遊發展局和亞洲國際博覽館支持的「第108屆獅子會國際年會 」(「年會」)(The 108th Lions International Convention)， 今日在香港正式拉開序幕。這是香港繼1992年、2005年之後，第三度承辦國際獅子會年會，印證香港作為國際知名都會的獨特魅力、完善的會展配套及卓越的國際知名度，備受全球獅子會社群的認可與信賴。
本屆年會為期五日，規模空前盛大，成功匯聚來自全球超過140個國家及地區的逾 17,000名國際獅友，連同隨行親友合計約20,000人專程來港參與盛會。一眾高質素國際訪港旅客，有效帶動本港會展、酒店、餐飲及旅遊產業發展，估計為香港帶來4億至5億港元的旅遊經濟收益，充分展現大型國際會展活動對香港經濟的拉動作用，助力鞏固香港國際會展及旅遊中心的地位。
獅子會年會2026榮譽主席暨國際獅子會前會長譚榮根博士對六大洲到來的近兩萬名獅友賓客表示熱烈歡迎。是次年會的成功舉辦，彰顯香港連通全球的國際優勢與包容開放的城市魅力。他特別提到，部分資深獅友曾參與過往在香港舉行的年會，時隔多年再度重臨，正好見證香港近年的高速蛻變。過去幾年，香港全面升級會議展覽設施、優化國際旅客接待配套，城市旅遊質素、會展承辦能力及服務細節均迎來全方位躍升，相信重返香港的獅友，能夠切身感受城市的全新面貌與蓬勃活力。
國際獅子會會長Mr A.P.Singh表示:「香港由眾多島嶼組成，交織成一座充滿活力的城市，正如來自世界各地的獅友齊聚本次年會，凝聚一體。香港多元交融的文化與獨特風光，為大家交換構思、鞏固會友情誼、共慶本會全球服務使命，營造了絕佳氛圍。藉是次年會，我們希望能進一步發揮獅子會『1.5 使命』的核心內涵：擴大獅友隊伍，開展更多行動、提供更多服務，以及邁向更高層次公益服務。」
獅子會年會2026籌委會主席、獅子會前總監陸嘉暉獅兄表示:「作為全球獅子會的年度核心盛事，本屆年會兼顧思想交流、經驗傳承與公益實踐，內容豐富多元、極具價值。大會邀請多位重量級主題演講嘉賓出席分享，圍繞領導力培育、現代社區服務發展、公益項目創新等議題發表真知灼見，為全球獅友帶來前沿的公益理念與管理思維。同時，年會設置一系列專業研討會及交流論壇，讓各地獅友深入交流公益服務構思、探討實務執行方案、分享成功運營經驗，與會者可將寶貴的交流成果帶回各地分會落地實踐，推動全球社區服務品質整體提升。」
除學術與經驗交流環節外，本屆年會積極踐行獅子會「服務社會」的核心宗旨，特意安排多場本地地區社會服務活動，包括長者探訪、送餐、長者足部護理、環保手工、學童視力保健等，讓來自世界各地的獅友走進香港社區，參與本地公益服務、關懷弱勢群體、助力社區建設，身體力行踐行公益精神，不僅深化了全球獅友的服務理念，更向世界展示香港的社區風貌與公益文化，搭建起國際公益交流的橋樑。