「第108屆獅子會國際年會」隆重開幕 香港三度主辦盛會 匯聚全球約2萬獅友 創造經濟與公益雙重效益

由國際獅子會主辦，香港旅遊發展局和亞洲國際博覽館支持的「第108屆獅子會國際年會 」(「年會」)(The 108th Lions International Convention)， 今日在香港正式拉開序幕。這是香港繼1992年、2005年之後，第三度承辦國際獅子會年會，印證香港作為國際知名都會的獨特魅力、完善的會展配套及卓越的國際知名度，備受全球獅子會社群的認可與信賴。

本屆年會為期五日，規模空前盛大，成功匯聚來自全球超過140個國家及地區的逾 17,000名國際獅友，連同隨行親友合計約20,000人專程來港參與盛會。一眾高質素國際訪港旅客，有效帶動本港會展、酒店、餐飲及旅遊產業發展，估計為香港帶來4億至5億港元的旅遊經濟收益，充分展現大型國際會展活動對香港經濟的拉動作用，助力鞏固香港國際會展及旅遊中心的地位。