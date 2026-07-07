新界華僑聯會舉辦慶回歸29周年下午茶聚 聚焦長者健康 共敘家國情懷

2026年7月3日，新界華僑聯會於大埔豪宴皇宮隆重舉行「慶祝香港回歸祖國29周年」下午茶聚活動。適逢國務院常務會議剛於6月29日審議通過《國民健康「十五五」規劃》，本次活動特別融入健康主題，邀請大埔體育會專業教練講解長者運動與健康知識，吸引逾百名會員及嘉賓出席，現場氣氛熱烈溫馨。 出席活動的主禮嘉賓包括：大埔民政事務助理專員郭鎮齊、大埔警區助理警民關係主任蔡清峰高級督察、大埔七約鄉公所主席文春輝、香港僑界社團聯會秘書長廖宇軒、香港大埔粉嶺工商聯會會長黃瓊靜及主席羅偉平、大埔體育會主席溫官球及教練郁靜英、大埔商會主席陳佩添、區議員李華光及余智榮等社會賢達。

新界華僑聯會會長許洪坤致歡迎詞時表示，香港回歸祖國29年來，在國家堅定支持下克服重重挑戰，由治及興的發展步伐日益穩健。他感謝各界友好長期以來對聯會工作的支持，並強調華僑社群將一如既往團結一心，支持特區政府依法施政，為香港繁榮穩定貢獻力量。 新界華僑聯會理事長張國慧引述國家「十五五」規劃的核心精神。他指出，國務院常務會議剛審議通過的《國民健康「十五五」規劃》明確將健康優先作為核心原則，提出構建全生命周期健康服務體系，並將長者健康列為戰略重點。規劃特別強調發展「醫養結合」的連續性照護體系，推行長期護理保險，健全失能失智老年人照護體系，擴大康復護理、安寧療護服務供給。張國慧表示，新界華僑聯會將積極響應國家政策，推動會員關注自身健康，活出精彩人生。