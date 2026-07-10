獅子會攜手強生擴大「Sight for Kids」計劃！擬為全港逾 7,000 名學童提供免費視力篩查

獅子會和强生集團合作的「Sight for Kids」今年加碼推出，計劃為7,000名小學學童提供視力篩查和免費配鏡服務。

在現代社會中，學童的用眼健康正面臨不少挑戰。為了進一步推廣兒童眼部健康保健意識，保障學童的視力健康，國際獅子會中國港澳303區宣佈再次攜手強生集團，擴大「Sight For Kids」學童護眼計劃服務範圍，計劃為全港逾 7,000 名學童提供專業的視力健康篩查服務。 從篩查到免費配鏡：主動走入校園減輕基層負擔 由國際獅子會與強生集團合辦的 「Sight For Kids」學童護眼計劃，核心宗旨正是為了學童提供專業的視力健康篩查，從而及早識別有視力問題的學童，並免費為合資格的學童配置眼鏡；與此同時，計劃亦會為參與的香港本地老師及義工提供眼部保健教育。

該計劃的第一階段在香港推行已近 2 年，截至今日累計已有眾多學童受惠，送出了多副眼鏡，並有大批義工接受了相關培訓。而這次的「Sight For Kids」學童護眼擴展計劃，特別將名額增至 7,000 個，就是希望能透過實質的援助，切實減輕基層家庭的負擔。 社會各界鼎力支持，凝聚社區力量 一個成功的社區保健計劃，背後少不了各方力量的無私奉獻。在本次擴展計劃的啟動儀式上，現場洋溢著溫暖與凝聚力。大會非常榮幸邀請到來自特區政府的代表、慈善團體領袖以及國際企業的管理層等重量級嘉賓親臨主禮。

在啟動禮上，多位來自政府與主辦機構的嘉賓皆發表了重要致辭，他們不僅高度肯定了計劃在過去兩年所取得的豐碩成果，更從公共衛生、國際視野以及企業責任等不同角度，深情分享了對守護香港下一代靈魂之窗的遠景與期盼。

Vision Care Asia Pacific副總裁Ashish Kohli(中)和强生集團代表Lee Chin Ong(左三)贈眼鏡予學生。

勞工及福利局副局長何啟明：補足社區基層醫療重要一環 主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明表示：「特區政府向來非常重視兒童的全面發展與福祉。要建立一個健康的社會，社會各界的共同參與至關重要。我非常感謝國際獅子會與強生集團的遠見和承擔，透過這個學童護眼計劃，補足了社區基層醫療與兒童保健的重要一環，讓我們攜手為下一代構建更健康、更有保障的成長環境。」 獅子會總監袁秀齡：具備國際視野的旗艦項目 獅子會總監袁秀齡獅姐指出：「我們深知兒童時期的視力健康是其未來發展的基石，因此獅子會一直致力於全球防盲復明工作。而『Sight For Kids』更是其中一項具備國際視野且影響深遠的旗艦項目，歷年來在不同國家，包括埃及、法國、印度、肯亞、菲律賓、泰國及美國等地進行，至今已為超過 5,000 萬名的學童接受篩查，惠及逾 65 萬名學童。計劃的特點是主動走入校園，確保每一位有需要的孩子都能獲得適時的視力篩查與關懷。」