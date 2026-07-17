香港單親協會「進步之旅」嘉許計劃 表揚進步成長單親家庭

香港單親協會「進步之旅」嘉許計劃今年邁入第六個年頭，聚焦單親家庭成長的活動，跳出傳統學業成績比拼，以獨特評審視角，記錄孩子們內心與家庭相處之間的進步蛻變。香港單親協會創會及總幹事余秀珠BBS MH JP，每年均有超過二百個單親家庭參與，每年有八、九十位各界菁英、議員被邀請參與評審！嘉許眾多孩子展示成長、收獲肯定的重要平台。

不同於大多數評選單以考試分數進步作為核心考核，「進步之旅」最鮮明的特色，是將評判標準聚焦於同學及家長品格、家庭責任，以及親子關係的改善與升級，重視孩子軟實力的正向變化，看重責任心與家庭互動中的每一小步進步，讓努力付出、用心改變的孩子都能被看見、被認可。