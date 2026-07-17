香港單親協會「進步之旅」嘉許計劃 表揚進步成長單親家庭

香港單親協會「進步之旅」嘉許計劃今年邁入第六個年頭，聚焦單親家庭成長的活動，跳出傳統學業成績比拼，以獨特評審視角，記錄孩子們內心與家庭相處之間的進步蛻變。香港單親協會創會及總幹事余秀珠BBS MH JP，每年均有超過二百個單親家庭參與，每年有八、九十位各界菁英、議員被邀請參與評審！嘉許眾多孩子展示成長、收獲肯定的重要平台。
不同於大多數評選單以考試分數進步作為核心考核，「進步之旅」最鮮明的特色，是將評判標準聚焦於同學及家長品格、家庭責任，以及親子關係的改善與升級，重視孩子軟實力的正向變化，看重責任心與家庭互動中的每一小步進步，讓努力付出、用心改變的孩子都能被看見、被認可。
連續三年被邀請擔任活動評審的大灣區企業發展協會創會會長何淑嫻女士分享有一位參與家庭孩子一心希望在評審面談中獲得肯定與讚賞，便主動、積極落地執行和家人共同訂立的目標。當他在面談過程中，向我說出目標已完成之時，眉宇間滿溢自信、內心滿足難掩的喜悅，希望得到我哋評審給予的肯定讚揚，讓我更深刻體會嘉許計劃真正的價值，透過活動正向鼓勵推動孩子主動自我要求、建立目標感，在堅持達標中建立自信心是活動的核心意義。
評審特意為這位同學送上專屬心意表揚卡，並以一個擁抱傳遞鼓勵與堅定支持。一個簡單的擁抱、一張寫滿肯定的卡片，承載的不只是當下的讚賞，更是給孩子未來始終保有勇往直前的動力，堅持為自己設立目標、踏實逐個完成，在持續進步中不斷突破自我，在溫暖的鼓勵之下自信成長。