南順香港集團 × 鄰舍輔導會 「同心傳承・愛滿中秋」慈善月餅活動正式啟動 攜手推動社企發展與共融就業　傳承中秋團圓與關愛精神

「同心傳承・愛滿中秋」慈善月餅活動啟動禮嘉賓─香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長 陳百里博士, JP (左三)、「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會主席 唐偉邦先生(右三)、鄰舍輔導會執行委員會主席 戴健文先生(左二)、鄰舍輔導會籌款及社會企業委員會主席 黃仰芳女士(左一)，南順香港集團行政總裁林學瀚先生(右二) 以及南順香港集團之集團公司秘書盧詩曼女士(右一)合影。

中秋佳節向來象徵團圓與分享，是傳遞關愛與祝福的重要時刻。南順香港集團秉持「品質至上」的理念，六十多年來陪伴香港家庭成長，今年特別與本地註冊非牟利慈善機構鄰舍輔導會攜手合作，推出「同心傳承・愛滿中秋」慈善月餅活動，並聯合打造「鄰舍愛心慈善月餅咖啡禮盒」，以實際行動支持社企發展及推動青年與殘疾人士共融就業，讓節日更添意義。 南順在香港的業務始於1961年，逾60年來的深耕細作，已成為香港食油、麵粉及家用市場的業內翹楚。南順的核心業務涵蓋食油、麵粉及家居清潔護理產品的研發、生產及分銷，業務遍及中國內地、香港、澳門、美國及加拿大等地。南順除了專注產品品質與創新外，亦積極履行企業社會責任，支持不同社區及公益項目，推動健康生活及關愛共融文化，致力與社會各界共建更美好社區。

是次慈善月餅計劃，南順特別贊助優質刀嘜花生油及美玫牌麵粉，用以製作這批滿載心意的慈善月餅，結合企業資源、社企營運及慈善元素，展現商界與社福界攜手合作的力量。禮盒銷售收益將用於支持鄰舍輔導會各項社區服務的持續發展，協助青年及殘疾人士提升技能、建立自信、融入社會，實踐可持續發展與共融社會願景。

啟動禮圓滿舉行 政商社福界攜手見證 「同心傳承・愛滿中秋」慈善月餅活動啟動禮已於2026年7月15日（星期三）圓滿舉行，邀得多位政、商及社福界嘉賓蒞臨主禮，包括： - 香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長 陳百里博士, JP - 「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會主席 唐偉邦先生 - 鄰舍輔導會執行委員會主席 戴健文先生 - 鄰舍輔導會籌款及社會企業委員會主席 黃仰芳女士 - 南順香港集團行政總裁 林學瀚先生 - 南順香港集團之集團公司秘書 盧詩曼女士

一眾主禮嘉賓於台上共同主持啟動儀式，象徵企業與社福機構同心協力，把關愛延續至社區不同角落。現場亦設有禮盒展示及分享環節，介紹產品理念與社會意義，氣氛熱烈。南順（香港）有限公司行政總裁林學瀚先生致辭時表示：「南順一直深信企業發展與社會責任並行。今次與鄰舍輔導會合作，不單是推出一款節慶產品，更希望透過慈善月餅計劃，實質支持社企發展，為青年及殘疾人士創造更多培訓及就業機會，將中秋團圓的精神延伸至整個社區。」

鄰舍輔導會執行委員會主席戴健文先生表示：「中秋節向來是團圓和分享的節日，而我們希望這份月餅禮盒所承載的不只是節日祝福，更是一份關愛社區、支持弱勢社群的心意。每一盒禮盒的背後，都蘊含著社會各界攜手同行、支持共融就業的力量。」

星級陣容支持 傳統與創新並融 活動更邀得刀嘜代言人藝人陳家樂（Carlos）先生到場支持，並聯同主理今次「愛心慈善月餅咖啡禮盒」的星級名廚陳國強師傅、傅季馨(Margaret)師傅，以及註冊營養師陳國賓先生分享月餅製作理念及健康飲食心得。 陳國強師傅表示：「我們希望打造一款受老、中、青三代歡迎的月餅，因此特別將傳統蛋黃白蓮蓉月餅與深受年輕人喜愛的流心奶黃月餅同置於一盒之中，象徵南順同鄰舍輔導會攜手合作，融合傳承與創新，賦予月餅更深遠的意義。今次月餅的餅皮同白蓮蓉均採用刀嘜花生油製作，進一步提升整體香氣與風味層次。」

Margaret師傅表示：「我很榮幸參與是次活動。這次月餅製作特別採用了「美玫牌」麵粉，做出來的月餅皮口感更為細緻幼滑。我尤其著重口感層次與整體配搭，希望在保留傳統風味的同時融入細緻變化，讓每一口都充滿驚喜。這次合作亦能夠透過美食支持社企發展，為有需要人士帶來機會。正因這份意義，令月餅的美味不止於口，更甜入心，令人回味難忘。」 陳家樂亦笑言：「我自小最喜歡蛋黃白蓮蓉月餅，因為蛋黃香氣濃郁；而家人則最喜愛流心奶黃月餅，每年都滿心期待！今次一盒就可以滿足我們兩個願望。除了與家人共聚團圓，我們都希望大家能一同支持這份滿載心意的禮盒，將關愛與溫暖傳遞開去。」

註冊營養師陳國賓先生則分享產品在配方與食材選用上的平衡理念，讓市民在歡度佳節時亦能兼顧飲食健康。

鄰舍輔導會與南順香港集團攜手合作，推出「愛心慈善月餅禮盒」。每盒包括有迷你流心奶黃月餅 2 個、迷你蛋黃白蓮蓉月餅2 個、Coffee Bunnies 掛耳滴漏咖啡同埋精選茶包 。每盒為港幣 HK$268，買10盒或以上可享優惠價每盒HK$238。可登入官方指定慈善義賣網站httpsnearbuy.naac.org.hkproduct-page 訂購「愛心慈善月餅禮盒」，訂購日期至8月31日，數量有限，訂完即止。