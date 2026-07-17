伊波拉疫情爆發兩個月：疫情迅速擴散 無國界醫生呼籲立即擴大醫療應對規模

剛果民主共和國於5月15日宣布爆發伊波拉疫情，當地累計確診個案已接近2,000宗，死亡人數逾700人。短短兩個月內，是次由本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引發的伊波拉疫情，已成為歷來第三大、且傳播速度最快的伊波拉疫情。目前，共有逾2,200名人員參與無國界醫生的伊波拉疫情應對工作，包括約800名由組織支援的當地衞生部員工。無國界醫生指出，疫情正以前所未見的速度持續蔓延，並擴散至新的地區，惟目前控制措施仍然不足，呼籲衞生當局及人道組織迅速增加資源，緊急擴大醫療應對規模。

無國界醫生緊急項目經理紐波特（Trish Newport）指：「每一次醫療延誤都會造成更多人死亡。現時愈來愈多人受感染，愈來愈多家庭失去摯親，應對工作亦變得更為困難。我們需要更強而有力、協調一致的國際行動並加快應對步伐，確保民眾能及時獲得伊波拉病護理及其他基本醫療護理。」

疫情的蔓延速度超越應對能力 截至7月12日，剛果民主共和國的確診個案在不到五星期內急增三倍，由650宗增至近2,000宗；死亡個案則由130宗增至逾700宗，增幅超過五倍。現時疫情規模已超過該國2018至2020年伊波拉疫情個案總數的一半。疫情至今持續擴散至更多地區，令人尤其憂慮。然而，當地醫療護理覆蓋不足、監測系統不勝負荷，以及治療中心承受的壓力遞增，導致主要城市以外的社區仍未獲得足夠支援。 無國界醫生醫療項目經理拉吉醫生（Ayokunnu Raji）表示：「在蒙布瓦盧（Mongbwalu），我們每天都目睹這些缺口所帶來的致命後果。在伊波拉病治療中心，許多病人送抵時已情況危急。自組織開展疫情應對工作以來，我們已協助57名病人康復，但同時超過110名病人不幸離世。若能調配更多國內及國際資源，將有助遏止疫情進一步蔓延，阻止生命流逝。」

多重危機夾擊下的應對挑戰 正在爆疫的剛果民主共和國，持續面對武裝衝突、人口流離失所及多重公共衞生危機。動盪的局勢令部分社區難以獲得醫療護理，而無國界醫生團隊亦需同時應對霍亂及瘧疾等其他迫切的醫療需求。隨着雨季臨近，預計瘧疾個案將大幅增加，令本已不勝負荷的醫療系統百上加斤。與此同時，剛果民主共和國及其他國家實施的行動限制措施，包括關閉邊境、自我監測要求，以及對人道工作者施加的相關措施，亦為專責應對伊波拉疫情的人員調動及輪換帶來額外挑戰。

讓應對工作更貼近社區 無國界醫生認為，要減慢並最終遏止疫情蔓延，關鍵在於讓應對工作更貼近社區，包括持續擴大檢測能力、加強接觸者追蹤及推動社區參與，同時加強醫療應對及疫情監測系統，以便盡早識別和隔離病人。 自疫情爆發以來，無國界醫生團隊在該國伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）、南基伍省（South Kivu）及喬波省（Tshopo）開設七間伊波拉病治療中心及超過15個隔離設施。截至7月14日，組織已接收超過968名病人，當中357人為確診個案。組織持續支援當地衞生部展開疫情監測與個案偵測，增強社區參與及加強培訓，以及確保民眾能安全獲得其他必要醫療護理。另外，組織已由金沙薩（Kinshasa）及海外運送數百噸醫療物資及設備至疫情爆發的各地。

紐波特強調：「我們不能繼續以現有有限資源應對目前嚴峻的疫情。只有採取強而有力、資源充足的醫療應對行動，才能真正反映當地實際需求，並防止這場疫情演變成我們無法控制的危機。為此，國際社會必須立即擴大援助。」無國界醫生再次呼籲衞生當局及人道組織迅速增加資源，全面加強伊波拉疫情應對工作，包括社區參與、疫情監測、檢測與診斷、病人護理、康復者支援，以及安全且具尊嚴的遺體處理和喪葬工作，同時確保其他迫切的醫療需求亦得到妥善照顧。