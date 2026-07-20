五位跨界精英脫穎而出 展現灣區青年擔當 逾百政商領袖齊聚見證 旗艦活動踏入二十載

由海港青年商會主辦的「第二十屆青年領袖系列 - 大灣區青年領袖選舉2026」頒獎晚宴，已於2026年7月18日晚假香港帝京酒店隆重舉行。晚宴由政制及內地事務局副局長胡健民先生，MH, JP擔任主禮嘉賓，匯聚逾一百二十位來自粵港澳三地的政商界領袖及社會賢達，共同見證一眾青年領袖的高光時刻，彰顯香港與大灣區年輕一代在醫療教育、創新科技、文化融合及青年培育等領域的卓越成就。 是屆選舉於2026年5月16日進行評審，由五位跨界別資深人士組成評審團，包括國際青年商會中國香港總會總會會長連冠鴻先生、海港青年商會名譽顧問黃友嘉博士，GBS，BBS， JP、YOU AND ME 基金會總幹事奚炳松先生， MH、傑出青年協會主席莊淑貞醫生及副主席梁裕龍醫生，JP。經過嚴謹評選程序，最終五位青年領袖脫穎而出，分別為：張凱棋女士（醫療）、趙嘉怡女士（法律）、黃宗豪先生（教育）、黃潔儀女士（傳媒）、叶瀅瀅女士（慈善）。

海港青年商會會長陳正融先生在頒獎晚宴致歡迎辭中表示：「本次選舉誕生的青年領袖，是支撐大灣區未來發展的橋樑連結者，始終堅守把個人專業成就，轉化為社會正向價值的初心。」 主禮嘉賓政制及內地事務局副局長胡健民先生，MH, JP在致辭中表示：「青年領袖有要少少責任，必須要表現出色，對社會的事要有看法。」

海港青年商會工作計劃名譽顧問莫鳳儀女士，MH, JP在致辭中表示：「選舉達到的最高效能，是鼓勵得獎者攀登更高的境界，去服務社會及國家。」 籌委會主席陳珮琳女士在致辭中分享：「在這片充滿機遇的土地上，我們深信青年人的舞台不應該被設限，只要有志向、有夢想，每一位都可以是推動時代進步的青年領袖。」 此外，「大灣區青年領袖選舉」為海港青年商會旗艦活動，自2007年創辦以來，致力發掘18至35歲具抱負與承擔的青年，本屆選舉進入第二十屆，以「灣區二十載，同舟創未來」為主題，藉此延續以往的精神，同時也鼓勵更多願意創新、敢於承擔的年輕一代領袖勇敢追求目標，積極參與社會事務，一起推動大灣區的未來發展。

本屆活動透過「青年領袖海上商務交流會」、「開幕典禮暨青年領袖分享會」、「評審日」及「香港五邑青年匯交流團」四大核心活動，成功串聯三地青年力量。此系列不僅搭建了深度的交流平台，更選拔出五位卓越青年領袖，為大灣區發展注入創新思維與實踐動力。