懲教先鋒領袖走進廣州海珠 探索人工智能前沿 厚植家國情懷

為深化穗港青少年交流，推動香港青年認識大灣區科創發展並傳承中華文化，由香港海珠各界聯合會與懲教署聯合主辦的「懲教先鋒領袖海珠高新科技青少年交流團」，於 7 月 18 日至 19 日一連兩日走訪廣州海珠區。懲教署署長黃國興親自帶領30名懲教先鋒領袖深入大灣區科創一線企業與歷史文化場館，拓闊視野並涵養家國情懷。
一、 聚焦科創前沿：探索 AI 發展機遇
交流團先後參觀了琶洲人工智能數字經濟實驗展廳與代表性科創企業雲蝶科技。一眾懲教先鋒領袖透過沉浸式展陳與現場互動，直觀了解人工智能、大數據及雲計算在智慧城市和教育領域的多元應用，進一步加深了香港青年對大灣區科創就業前景與發展機遇的認知。
二、 文史非遺研學：厚植愛國文化認同
愛國歷史學習： 交流團走訪了國家級愛國主義教育基地孫中山大元帥府紀念館，回顧孫中山先生的光輝歷史，深刻體會先輩的愛國擔當，有效提升民族自豪感。
非遺文化體驗： 一眾懲教先鋒領袖前往灣區民族手工藝術中心，親身參與廣繡、廣彩等嶺南傳統手工技藝創作，在動手實踐中加深對國家優秀傳統文化的認同與熱愛。
三、未來展望
一眾懲教先鋒領袖表示，是次交流行程充實且極具意義，不僅打開了科創視野，更深刻理解了國家歷史文化根脈，獲益良多。黃國興署長勉勵一眾懲教先鋒領袖時表示，他希望這班香港的未來領袖從這片科技旅程出發，心懷夢想、腳踏實地，用科技點亮青春，以創造改寫未來，以知識貢獻祖國。
署長為海珠代表帶來一份獨具深意的特色禮物——海珠區地標廣州塔立體模型。此模型由香港懲教署採用回收咖啡渣透過3D打印技術製作而成，賦予咖啡渣全新價值與生命，同時寄望每個人皆有重塑自我、蛻變成長的機會。一物三用，可作卡片座、筆筒、手機支架，融合環保創科理念，亦凝結穗港兩地深厚情誼。
懲教署強調，青年正向培育及國情教育至為重要。署方未來將持續舉辦多元化的內地交流與研學參訪活動，協助青年建立正向的國家觀念，並鼓勵新一代主動把握大灣區的發展機遇，將個人發展積極融入國家發展大局。