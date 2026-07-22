懲教先鋒領袖走進廣州海珠 探索人工智能前沿 厚植家國情懷

為深化穗港青少年交流，推動香港青年認識大灣區科創發展並傳承中華文化，由香港海珠各界聯合會與懲教署聯合主辦的「懲教先鋒領袖海珠高新科技青少年交流團」，於 7 月 18 日至 19 日一連兩日走訪廣州海珠區。懲教署署長黃國興親自帶領30名懲教先鋒領袖深入大灣區科創一線企業與歷史文化場館，拓闊視野並涵養家國情懷。

一、 聚焦科創前沿：探索 AI 發展機遇

交流團先後參觀了琶洲人工智能數字經濟實驗展廳與代表性科創企業雲蝶科技。一眾懲教先鋒領袖透過沉浸式展陳與現場互動，直觀了解人工智能、大數據及雲計算在智慧城市和教育領域的多元應用，進一步加深了香港青年對大灣區科創就業前景與發展機遇的認知。