無國界醫生舉辦「救援一息」巡迴展覽 設伊波拉疫情展區籲公眾持續關注

「無國界醫生日」於每年7月舉行，旨在呼籲公眾支持組織的前線救援工作。作為本年度的重點活動，無國界醫生以「救援一息」為主題，7月內一連三站在大圍圍方、九龍塘又一城及將軍澳廣場舉辦巡迴展覽。除了呈現各地受衝突、疾病及其他危機影響的脆弱人群的真實故事，展覽特別介紹目前在剛果民主共和國蔓延的伊波拉疫情，旨在加深市民對該疾病的關注和認識，並了解組織在當地展開的大規模應對工作。

展覽以「呼吸」為主題，帶出對於置身衝突與危機中的脆弱人群而言，最基本的呼吸都不再理所當然。展覽以呼吸的類別分為不同展區，包括：戰傷者急促的呼吸、新生兒誕生於危機中的第一口呼吸、營養不良病人的微弱呼吸，以及心靈受創者於戰火中不安的呼吸。公眾可於場內看到戰傷者的X光片、嗅聞組織為營養不良兒童提供的「即食營養治療食品」（Ready-to-use Therapeutic Food ），了解無國界醫生在各種危機中拯救生命的真實故事。 無國界醫生日 2026「救援一息」巡迴展覽詳情

特設伊波拉病專題展區 剛果民主共和國今年5月中宣布爆發伊波拉疫情，截至7月中，當地衞生部在兩個月內呈報約兩千宗確診個案及逾700人死亡。 鑑於疫情仍然非常嚴峻，是次展覽設有以伊波拉病為主題的展區，展出救援人員於疫區工作時穿着的全套保護裝備、伊波拉病治療中心內設置的消毒及隔離等物資。場內亦會播放紀錄片《伊波拉戰疫》（Affliction），影片記錄了無國界醫生於2014年如何應對西非大規模爆發的伊波拉疫情，讓公眾了解前線救援工作的實況。

無國界醫生（香港）董事會主席、護士趙卓邦於2014年，被派前往西非國家利比里亞參與應對伊波拉疫情。他表示：「無國界醫生當年在西非三國處理疫情應對工作時，負責營運當時最大型的治療中心，為確診感染個案中的三分一病人提供治療。剛果民主共和國目前的伊波拉疫情嚴峻，引發是次疫情的本迪布焦病毒，現時尚無獲批的疫苗或特定治療方法 ，為應對工作帶來更大挑戰。然而，過往的經驗告訴我們，對抗疫情並非不可能，國際社會的持續關注與支持救援工作屬關鍵之一。」

保持財務獨立 不偏不倚提供援助 面對伊波拉疫情等醫療人道危機，迅速回應往往是拯救生命的關鍵。過去逾50年，無國界醫生堅守獨立、中立、不偏不倚的宗旨，走進衝突地區、疫區、災區，或世上偏遠之處，為求醫無門、最有需要的傷病者，提供緊急醫療人道援助；去年，組織在72個國家開設醫療項目，在全球局勢日趨動蕩之際，奮力守護病人的一呼一吸。 無國界醫生超過九成的經費來自社會大眾的小額捐款，財務獨立令組織可以純粹基於醫療需要、迅速應對不同的醫療人道危機。趙卓邦續指：「據聯合國估計，去年全球逾3億人急需人道援助和保護，數字較5年前增加逾一倍。與此同時，各國近年削減或重新分配資金，令用於人道援助的金額減少。雖然無國界醫生不直接受政府或聯合國撥款削減影響，但其他機構可能因此縮減或停辦，令大量病人湧至我們的項目求診。當前線承受更大壓力時，我們比任何時刻、更需要市民大眾與我們同行，協力援助更多有需要的病人。」