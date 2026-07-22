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出版：2026-Jul-22 12:00
更新：2026-Jul-22 12:00

無國界醫生舉辦「救援一息」巡迴展覽 設伊波拉疫情展區籲公眾持續關注

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無國界醫生於7月內先後在大圍圍方、九龍塘又一城及將軍澳廣場，舉辦一連三站的巡迴展覽，並特設以伊波拉病為主題的展區，加深公眾對現時剛果民主共和國伊波拉疫情的關注和認識。

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「無國界醫生日」於每年7月舉行，旨在呼籲公眾支持組織的前線救援工作。作為本年度的重點活動，無國界醫生以「救援一息」為主題，7月內一連三站在大圍圍方、九龍塘又一城及將軍澳廣場舉辦巡迴展覽。除了呈現各地受衝突、疾病及其他危機影響的脆弱人群的真實故事，展覽特別介紹目前在剛果民主共和國蔓延的伊波拉疫情，旨在加深市民對該疾病的關注和認識，並了解組織在當地展開的大規模應對工作。

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展覽設有專題展區，詳細介紹目前在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情。

展覽以「呼吸」為主題，帶出對於置身衝突與危機中的脆弱人群而言，最基本的呼吸都不再理所當然。展覽以呼吸的類別分為不同展區，包括：戰傷者急促的呼吸、新生兒誕生於危機中的第一口呼吸、營養不良病人的微弱呼吸，以及心靈受創者於戰火中不安的呼吸。公眾可於場內看到戰傷者的X光片、嗅聞組織為營養不良兒童提供的「即食營養治療食品」（Ready-to-use Therapeutic Food ），了解無國界醫生在各種危機中拯救生命的真實故事。

無國界醫生日 2026「救援一息」巡迴展覽詳情

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特設伊波拉病專題展區

剛果民主共和國今年5月中宣布爆發伊波拉疫情，截至7月中，當地衞生部在兩個月內呈報約兩千宗確診個案及逾700人死亡。 鑑於疫情仍然非常嚴峻，是次展覽設有以伊波拉病為主題的展區，展出救援人員於疫區工作時穿着的全套保護裝備、伊波拉病治療中心內設置的消毒及隔離等物資。場內亦會播放紀錄片《伊波拉戰疫》（Affliction），影片記錄了無國界醫生於2014年如何應對西非大規模爆發的伊波拉疫情，讓公眾了解前線救援工作的實況。

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場內展出前線救援人員應對伊波拉疫情時使用的各種裝備和物資。

無國界醫生（香港）董事會主席、護士趙卓邦於2014年，被派前往西非國家利比里亞參與應對伊波拉疫情。他表示：「無國界醫生當年在西非三國處理疫情應對工作時，負責營運當時最大型的治療中心，為確診感染個案中的三分一病人提供治療。剛果民主共和國目前的伊波拉疫情嚴峻，引發是次疫情的本迪布焦病毒，現時尚無獲批的疫苗或特定治療方法 ，為應對工作帶來更大挑戰。然而，過往的經驗告訴我們，對抗疫情並非不可能，國際社會的持續關注與支持救援工作屬關鍵之一。」

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巡迴展覽的啟動禮上，無國界醫生（香港）董事會主席趙卓邦感謝公眾支持，他指各界之力可協助人道援助抵達資源缺乏的地方，守護傷病者的每一口呼吸。

保持財務獨立 不偏不倚提供援助

面對伊波拉疫情等醫療人道危機，迅速回應往往是拯救生命的關鍵。過去逾50年，無國界醫生堅守獨立、中立、不偏不倚的宗旨，走進衝突地區、疫區、災區，或世上偏遠之處，為求醫無門、最有需要的傷病者，提供緊急醫療人道援助；去年，組織在72個國家開設醫療項目，在全球局勢日趨動蕩之際，奮力守護病人的一呼一吸。 

無國界醫生超過九成的經費來自社會大眾的小額捐款，財務獨立令組織可以純粹基於醫療需要、迅速應對不同的醫療人道危機。趙卓邦續指：「據聯合國估計，去年全球逾3億人急需人道援助和保護，數字較5年前增加逾一倍。與此同時，各國近年削減或重新分配資金，令用於人道援助的金額減少。雖然無國界醫生不直接受政府或聯合國撥款削減影響，但其他機構可能因此縮減或停辦，令大量病人湧至我們的項目求診。當前線承受更大壓力時，我們比任何時刻、更需要市民大眾與我們同行，協力援助更多有需要的病人。」

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支持無國界醫生的醫療人道救援工作你的一分一毫將轉化為拯救生命的力量，協助我們的救援人員於世上最有需要的角落，守護傷病者的每一口呼吸。

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無國界醫生日「救援一息」巡迴展覽於大圍圍方舉行啟動禮，一眾嘉賓為展覽掀幕。

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