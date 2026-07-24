「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽 多元化教育推廣•多角度感受漢風

七月初，適逢考試季節完結，發展局古物古蹟辦事處(古蹟辦)首次推出「進校園」工作坊，以「絲路商隊：漢代寶物奇遇記」為主題，由上海大學的王思怡教授與龔雪旦老師設計及主持，透過角色扮演、互動問答、製作冰箱貼等多項活動，將「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽精選內容和展品故事帶進校園，加深同學對漢代歷史、文化和海上絲綢之路的認識。

除了「絲路商隊」工作坊外，古蹟辦也邀請不同專家主持多元體驗活動：西安漢景帝陽陵博物院的劉睿璇老師主持「漢服漢禮」活動，帶領參加者穿上典雅漢服，親身體驗漢代傳統禮儀；而甘肅簡牘博物館的常燕娜與高倩如老師則主持「簡牘中國」工作坊，讓學員嘗試製作簡冊，體驗古人揮毫書寫。 除工作坊外，策展團隊還特別邀請多位本地和內地專家學者，進行專題講座和星級導賞，以加深參加者對漢代文化的理解和認識。展覽自三月開幕以來，已有多位著名專家學者親臨主講，包括陳萬雄博士、丁新豹教授、張瑞威教授、全洪先生、林永昌教授、黎明釗教授、吳瑞卿博士、李芳女士、趙豐教授、布明虎先生、張倩儀博士、繆華先生、何培斌教授、黎志添教授和徐暘女士等，講座主題應有盡有，涵蓋漢代歷史、人物、社會文化、經濟、飲食、考古、建築及宗教等不同領域。古蹟辦已將獲講者授權的講座錄像上載至古蹟辦Youtube頻道，歡迎大家隨時重溫。

發展局古物古蹟辦事處的YouTube頻道

仲夏之際，古蹟辦即將推出多項教育活動，與漢代考古出土文物有關： l 8月8日及9日：「考古發掘——博物館的文物從哪來」工作坊

由江西海昏侯國遺址博物館專家主持，透過講解及互動體驗，讓觀眾全面了解海昏侯墓的發掘過程，在領略璀璨的漢代文化的同時，亦能認識考古人員既繁複又細緻的日常工作。海昏侯墓主人——海昏侯劉賀一生充滿傳奇，僅僅當上二十七天皇帝便被廢黜。其墓於2011年在江西南昌被發現，出土兩萬多件文物，包括漆器、玉器、青銅器、金銀器及簡牘，數量龐大，極具考古價值。

l 8月15日：「出土漢代飽水木漆器、簡牘文物保護與修復——以荊州文物保護中心為例」講座

由荊州文物保護中心方北松老師主持，分享珍貴的修復漆器和簡牘等文物經驗，不容錯過。 l 8月22日：「霸陵之謎」講座

陝西省考古研究院原院長焦南峰教授將講述位於西安市灞橋區白鹿原北端的漢文帝霸陵的兩次大規模考古調查與勘探成果，並娓娓道來百餘年來考古學家對霸陵進行的十多次考古調查，揭示他們如何逐步解開霸陵的歷史謎團。 l 9月12日：「長城與絲綢之路：甘肅出土漢代簡牘中的記憶」講座

由甘肅省文物考古研究所張俊文研究館員主講。簡牘是漢代文字記錄的主要載體，考古學家曾在多處遺址發掘出土簡牘。出土的簡牘詳細記載漢代的官府文書、戶籍資料、民間訴訟、祭祀清單、傳統典籍以至天文算術，是重塑漢代社會生活面貌的重要實物依據。講座將深入剖析簡牘在漢代的應用和其歷史意義，以及出土的漢代簡牘和漆木器如何進行合適的保護和修復。

說到漢代，不能不提陸上和海上絲綢之路的貿易往來。展覽講座系列設有多個相關專題的講座，多角度介紹兩漢時期陸路和海路所建立的貿易體系。講座包括: l 7月25日：香港城市大學鄒興華教授主講「從番禺出發：漢代海上絲綢之路」 l 7月26日：新疆龜茲研究院李文瑛副院長主講「新疆．絲路南道：漢晉綠洲文化與中原」 l 8月1日：浙江大學魏峻教授主講「考古所見兩漢時期南海航線與早期貿易體系」 l 9月19日：中國人民大學王子今教授主講「面向海洋的漢代文明」