香港復康會職業復康及再培訓中心舉行「共融職場 共創未來」啟動禮暨研討會 攜手跨界別共建傷健共融工作環境 展開VRRC專人同行顧問服務、「共融僱主選舉」及社區巡迴展覽 全方位推廣共融職場

由香港復康會職業復康及再培訓中心（VRRC）主辦、獲勞工及福利局「康復服務公眾教育／宣傳活動資助計劃」支持的「共融職場 共創未來」啟動禮暨研討會於7月23日舉行。是次活動鼓勵各界企業及機構積極踏出共融第一步，不論是剛起步抑或已有經驗的單位，均能深化實踐，為殘疾人士及慢性病患者創造更多展現才華與走向自立的機會，實現企業與社會雙贏。活動吸引超過110位企業及機構代表、人力資源主管、商會及社會服務機構代表出席，共同探討如何打破職場界限。同時，大會亦宣佈啟動涵蓋搭建跨界別交流平台、VRRC專人同行顧問服務、「共融僱主選舉」、社區巡迴展覽及公眾投票等一連串精彩活動，全方位推廣共融職場理念。

啟動禮由香港復康會副行政總裁鍾姬爾女士致歡迎辭揭開序幕，感謝勞工及福利局的資助與支持，並表示：「推動職場共融並非單靠某一方的力量，而是有賴跨界別持份者的緊密協作。只要大家匯聚努力，便能為殘疾人士開拓更廣闊的職場發展空間，為勞動力市場注入新動力。今天的啟動禮為一連串活動揭開序幕，未來一年香港復康會將與企業並肩同行，協助大家逐步落實共融措施，攜手打破顧慮與迷思。」活動亦邀得勞工及福利局副局長何啟明先生JP擔任主禮嘉賓，並於致辭時分享：「在聘請殘疾人士時，僱主需要進行環境優化及器材提升等調適措施。目前，社會福利署設有『殘疾僱員支援計劃』，為購買殘疾僱員輔助器材的僱主提供上限四萬港元的資助，而勞工處亦透過『就業展才能計劃』為聘請殘疾人士的僱主提供津貼。此外，我們亦在外勞政策上作出調整，僱主如僱用本地殘疾人士，在申請輸入外勞時，本地殘疾僱員與輸入勞工的人手比例會以一比一計算。在香港簽署的聯合國《殘疾人權利公約》中，讓殘疾人士能夠獨立自主、有尊嚴地生活是核心內容之一。香港特區政府期望與香港復康會進一步合作，宣揚共融職場理念，鼓勵更多僱主聘用殘疾人士，推動社會共融。」

在啟動儀式後，大會由主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明先生JP頒發「共融職場之友」證書，表揚一眾積極支援殘疾人士就業及推動共融職場的僱主與夥伴；並由香港復康會副行政總裁鍾姬爾女士頒發感謝狀予兩位學者，感謝其對研究及推動共融職場的貢獻。

香港復康會副行政總裁鍾姬爾女士與勞工及福利局副局長何啟明先生JP頒發證書與感謝狀

專家學者發佈最新研究數據 跨界別座談及小組探討共融實踐方案 大會邀請到香港中文大學社會工作學系研究教授倪錫欽教授及香港城市大學張宙橋教授，現場聯合發佈「社會資本有助管理疾病和生涯發展」的最新研究結果，從學術與實證角度剖析構建社會資本對殘疾人士及慢性病患者於職場職涯發展及疾病管理上的重大效益。 隨後由共融僱主、殘疾僱員、專業人士及學者參與的「共融職場座談會」以及小組討論環節中，各代表就員工招聘策略、職場環境與無障礙設施優化，以及團隊同事協作與支援機制等具體議題展開全面探討，分享如何將共融理念落實於企業日常營運之中。

研討會現場嘉賓及企業代表熱烈交流

多元活動全方位推廣共融職場 為協助企業及機構提升共融職場環境，香港復康會「共融職場 共創未來」計劃將展開一系列豐富活動。除了搭建跨界別交流平台外，大會亦將舉辦「共融僱主選舉」，為參與的企業及機構提供社會採購與業務協作、工作流程重整與環境優化、企業內部文化、跨界別銜接與網絡推廣等範疇的諮詢，定期接觸及檢視進度等服務。計劃將於明年第二季舉辦社區巡迴展覽，並接受公眾投票，並於其後的嘉許禮中隆重表揚各「共融僱主」，與全港市民共同關注及參與傷健共融。