香港興業國際首推學生宿舍「HOLLYWOOD RESIDENCE荷里活公寓」 坐落港島核心地段 提供160個優質宿位 滿足市場殷切需求

香港興業國際集團有限公司推出首個學生宿舍項目「HOLLYWOOD RESIDENCE 荷里活公寓」。項目坐落於上環荷李活道165號，鄰近本港頂尖大專學府，提供約160個優質宿位。鑑於上環和半山區的私營宿位需求日趨緊張，項目的推出將可滿足市場殷切需求，為大專院校學生提供優質、舒適且具彈性的住宿選擇。隨着項目正式推出，市場反應正面，租賃查詢持續上升。 坐擁港島核心地段優勢 「HOLLYWOOD RESIDENCE荷里活公寓」已於2026年6月竣工，並將於2026年8月正式投入營運，2026/27學年接待首批學生入住。項目坐擁港島核心地段優勢，不論是步行或乘搭公共交通工具，學生均可輕鬆往返各區大專院校及市中心；其中項目與香港大學站亦僅兩站之隔，加上完善的巴士網絡（包括城巴路線4、7、37A、90B及91）更為學生提供直達香港大學校園的便捷選擇，為他們打造連接校園與城市核心的理想居所。

精心規劃多元化房型及現代化設施 打造優質學生生活空間 項目提供多種房型選擇，包括單人、雙人及三人房，滿足不同學生的生活習慣及預算需要。每個單位均採用實用與舒適並重的設計，配備獨立乾濕分離浴室、齊全廚房設備、智能保安系統、高速無線上網、恆溫空調系統，以及充足的儲物空間。部分單位更設有景觀露台，可遠眺開揚的公園綠意及荷李活道一帶的城市景致，進一步提升居住體驗。此外，項目同時精心規劃了學習空間及共享區域，旨在促進大專生之間的交流互動、營造學習與生活平衡的優質居住氛圍。