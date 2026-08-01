「琥珀如美·聚煥城光」第十六屆全港時尚專業女性選舉頒獎禮圓滿舉行

由城市女青年商會主辦、被譽為「女版傑青」的年度盛事——2026年第十六屆「全港時尚專業女性選舉」頒獎典禮暨閉幕禮，於8月1日中午假香港JW萬豪酒店三樓宴會廳隆重舉行。本屆選舉以「琥珀如美．聚煥城光」為主題，經過獨立專業評審團嚴格甄選，最終誕生七位兼具卓越實力與社會責任感的得獎者。 七位優秀女性當選 本屆得獎者包括李旆賢、梁悅晴、黃文莉、黃錦欣、黃潔儀、劉超慈及練樂儀。七位得獎者在各自領域展現非凡成就，並積極投身公益、回饋社會，充分體現「時尚專業女性」的風範。

2026年城市女青年商會會長楊彩紅表示：「選舉至今已累積超過128位得獎者。本屆得獎者不僅在事業與家庭中表現出色，更難能可貴的是她們在取得成功後仍不忘初心，積極回饋社會，致力推動女性全面發展，身體力行實踐『以生命影響生命』的信念。」 本屆7位得獎者在各自領域展現跨界影響力，並於現場分享對女性力量的深刻體會：李旆賢致力將體育武德融入正向公民教育；梁悅晴以藝術作為溫柔陪伴，陪伴 SEN 兒童、病患及喪寵者走出傷痛；黃文莉兼顧地區基層服務與「一帶一路」跨境交流，鼓勵女性勇於參與公共事務；黃錦欣將審計的嚴謹邏輯注入公益前線；黃潔儀堅信傳媒既是時代紀錄者亦是連結社會的橋樑；劉超慈深耕文化療癒與正向教育；練樂儀則展現專業與溫柔並存的力量，將關懷帶給社會最有需要的人。她們以多元姿態綻放光芒，共同為香港交織出動人而深遠的城市光彩。

跨界發展 以行動打破性別框架 其中一位得獎者黃潔儀現任傳媒集團業務副總監，同時創辦科技公司Nora Technology，並獲聘為廣西民族大學人工智能學院客席教授。她善用資深傳媒人的專業觸覺，將社會脈動化作服務社群的動力，足跡遍及青年培育、公民教育與社區安全三大領域。 黃潔儀以深度報道連結社會，三度榮獲新聞獎項，以細膩筆觸呈現國家發展進程與民生故事，讓公共議題走出冰冷的政策框架，走進市民的日常認知。她連續多年採訪全國「兩會」，將國家政策與灣區機遇精準傳遞給香港市民，展現傳媒作為溝通橋樑的重要角色。

黃潔儀在頒獎典禮上發表感言時表示，這份「時尚專業女性」的榮譽對她意義非凡，不僅是對個人的肯定，更代表着一種信念——「女性的力量，在於以溫柔破局，以堅韌前行」。

她分享了自己對「時尚專業女性」的獨特理解：「很多人聽到『時尚』會聯想到外表與打扮，但我認為真正的時尚是一種內在的態度——敢於與眾不同的勇氣，身處任何環境都能保持優雅與堅定的修養；而專業，是在各自崗位上精益求精、以知識與能力服務社會的擔當。」她認為，時尚與專業加起來，就是一位女性以獨有的柔韌與共情，在時代中留下印記的力量。 從記者到創業者，從採訪席到大學講台，黃潔儀創辦科技公司、投身人工智能與航天科普教育。她認為，正因為科技領域女性參與較少，更應積極走入其中——「正因為這條路女性太少，所以我更要走進去，點一盞燈。」她深信，女性的細心與共情，能讓最具挑戰性的科技有溫度，讓最宏大的國策有人情味。

積極參與公共服務 貢獻社區 在南區，黃潔儀獲委任為國家安全教育地區導師、南區防火委員會委員，以及南區青年發展及公民教育委員會委員，以專業知識服務社區，守護地區安全。在「共創明Teen計劃」中，她以一對一導師身份長期陪伴基層青年，協助他們建立自信、規劃人生方向。同時，她獲聘為廣西民族大學人工智能學院客席教授，定期為學生提供免費課程，將前沿知識帶入校園，拓闊青年視野。

黃潔儀希望透過跨界發展 ，以行動打破社會對性別的框架。