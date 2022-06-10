π≈3.14｜成本書只印圓周率　賣25年突登銷售榜首

一名日本網民日前在社交平台分享自己一本新購買的書，書名叫《圓周率100萬位數表》，整本書只有圓周率π小數點後的數字，亦即是圓周率近似值「3.14」及之後的數字。原來，這本書已出版25年、銷售近4萬本，該帖子令該書藉再度爆紅，日本樂天、Amazon全部被搶購一空，更登上銷售排行榜第1名，情況連作者都感到相當驚訝。

Twitter帳號「@unecerise__07」的網民，上月底在Twitter表示，他購買了一本「很瘋狂的書」，名為《圓周率100萬位數表》，整本書只記載了密密麻麻的數字，只是單純的圓周率小數點後的100萬位數數字，形容書本的售價同樣「很圓周率」，為314日圓(折合約18.4港元)。帖文隨即引來網民熱烈回應，更有網民貼相表示，他早於3年前也買了一本，更會從中找出有趣的數字串。

根據日本J-CAST報道，這本書的作者是牧野貴樹，他就讀大學時對圓周率非常著迷，於是親自寫程式計算圓周率，1996年委託「暗黑通信團」將數據列印成書出版。牧野貴樹表示，當初他只是抱著好玩的心態，想說庫存賣光後就不再印刷，詎料第一版30本在日本的漫畫二創展覽會Comic Market上廣受好評，讓他決定再版300本，並在市區書店上架販賣。他說，意外的是顧客及書局的訂單不斷上門，需求量大到讓他決定重新印刷。