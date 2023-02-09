一人婚禮｜婚禮當日新郎走佬 新娘堅持完成「一人婚禮」背後原因勁催淚(有片)

一個人原來都可以盡興，包括婚禮。英國27歲新娘凱莉(Kayley Stead)，本來開開心心準備迎接期待已久「一世穿一次小玩意」的人生大日子，跟愛郎共諧連理，沒料新郎竟在大婚當日，一走了之。深受打擊的新娘子決定笑著面對，跟親朋好友來一場「一人婚禮」。婚禮後4個月，母親離世，新娘慶幸當日做了正確決定，讓母親看到自己完成終身大事。
凱莉於2020年8月跟拍拖4年的男友訂婚，二人其後決定在去年9月15日舉行婚禮，從此執子之手，與子偕老。然而，新郎卻在大婚當日早上走佬，凱莉到處也找不著他，難過得哭了。冷靜過後，凱莉決定婚禮照辦，來個「一人婚禮」。當日她獨自穿過走道進場，然後跟伴郎伴娘開心高歌起舞滿場飛，第一隻舞則改為跟爸爸跳，全場賓客都興奮不已。
1人婚禮｜婚禮後4個月母親離世 慶幸見證人生大事
凱莉這場「一人婚禮」當時受到廣泛報道，至近日再成為賺人熱淚的熱話，因為凱莉的母親不幸地於女兒婚禮後4個月離世。凱莉近日接受訪問，稱很慶幸當日照辦婚禮讓母親見證，包括跟爸爸共舞的美好一幕，「我的度蜜月計劃沒了，媽媽又離世，這是另一件心碎的事。但我很慶幸當日照辦婚禮，為我跟媽媽製造了共同回憶」，「她還看到我跟爸爸跳舞呢，爸爸本來說他不要在我婚禮跳舞！當一度門關上，一扇窗就會打開」。
1人婚禮｜沒有怨恨走佬新郎「他曾是我的未來」
至於當日的出走新郎，凱莉指至今也沒跟他聯絡，但說自己不恨他，儘管她承認二人一起時，她全心愛他，也希望把未來交託於他。凱莉直言「我已是新凱莉，我欣然接受發生過的事。我沒有他的消息，我也不憎恨他。他目前可能也過得很糾結……他曾是我的伴侶，也曾是我摯友，我希望他會主動來找我，就算只是作為朋友也好，讓我知道他內心的爭扎」。凱莉說目前沒想過再拍拖，「我還沒準備好，尤其是在母親剛離世之後」。
凱莉的度蜜月去不成，猶幸「一人婚禮」的事件曝光後，旅行社贊助她去旅行，凱莉於是跟好友去了一趟紐約，「我從沒想過去紐約，因為我前度(走佬新郎)不喜歡。我去了麥迪遜廣場花園看，那裡棒極了！」