一人婚禮｜婚禮當日新郎走佬 新娘堅持完成「一人婚禮」背後原因勁催淚(有片)

一個人原來都可以盡興，包括婚禮。英國27歲新娘凱莉(Kayley Stead)，本來開開心心準備迎接期待已久「一世穿一次小玩意」的人生大日子，跟愛郎共諧連理，沒料新郎竟在大婚當日，一走了之。深受打擊的新娘子決定笑著面對，跟親朋好友來一場「一人婚禮」。婚禮後4個月，母親離世，新娘慶幸當日做了正確決定，讓母親看到自己完成終身大事。 凱莉於2020年8月跟拍拖4年的男友訂婚，二人其後決定在去年9月15日舉行婚禮，從此執子之手，與子偕老。然而，新郎卻在大婚當日早上走佬，凱莉到處也找不著他，難過得哭了。冷靜過後，凱莉決定婚禮照辦，來個「一人婚禮」。當日她獨自穿過走道進場，然後跟伴郎伴娘開心高歌起舞滿場飛，第一隻舞則改為跟爸爸跳，全場賓客都興奮不已。

1人婚禮｜婚禮後4個月母親離世 慶幸見證人生大事 凱莉這場「一人婚禮」當時受到廣泛報道，至近日再成為賺人熱淚的熱話，因為凱莉的母親不幸地於女兒婚禮後4個月離世。凱莉近日接受訪問，稱很慶幸當日照辦婚禮讓母親見證，包括跟爸爸共舞的美好一幕，「我的度蜜月計劃沒了，媽媽又離世，這是另一件心碎的事。但我很慶幸當日照辦婚禮，為我跟媽媽製造了共同回憶」，「她還看到我跟爸爸跳舞呢，爸爸本來說他不要在我婚禮跳舞！當一度門關上，一扇窗就會打開」。