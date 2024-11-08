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國際
2024-11-08 12:33:00

一件77年歷史蛋糕以逾2.2萬元由中國買家投得　拍賣行：仍能吃(有片)

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一件77年歷史蛋糕以逾2.2萬元由中國買家投得，拍賣行：仍能吃。(X)

一件77年歷史蛋糕以逾2.2萬元由中國買家投得，拍賣行：仍能吃。(X)

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近日在一場拍賣會中，有中國買家以近2,200英鎊(2.2萬港元)，買下一塊擁有77年歷史的蛋糕，原來這件蛋糕來自已故英國女王伊莉沙伯二世和菲臘親王的婚禮。拍賣行介紹這件蛋糕含有高濃度的蘭姆酒和白蘭地，保存良好仍可食用，但他們不建議。

綜合報道，周二(5)一件有77年歷史「高齡」的蛋糕，在一場拍賣中以近2,200英鎊由一名中國買家拍下。這件蛋糕來自已故英女王和菲臘親王於194711月舉行的結婚，整個蛋糕高約2.7米，共有四層，重226公斤；當時蛋糕被切成2,000塊，分給146位賓客，以及慈善機構、醫院、學校和其他組織。被件拍賣的蛋糕當年被送給蘇格蘭愛丁堡荷里路德宮的管家Marion Polson，她捨不得吃掉，將其保存在床下手提箱中，蛋糕仍在原本的盒中，並附有一封來自英女王的信，日期為 1947 11 月。

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蛋糕仍在原本的盒中，並附有一封來自英女王的信，日期為 1947 年 11 月。(X) 蛋糕仍在原本的盒中，並附有一封來自英女王的信，日期為 1947 年 11 月。(X)

拍賣行：美味蛋糕時間膠囊

位於科爾切斯特的 Reeman Dansie 拍賣行James Grinter表示，這塊蛋糕含有高濃度的蘭姆酒和白蘭地，經過多年但保存良好，仍可食用，但他則表示：「你可以吃，但我不建議」，他形容這件蛋糕為「美味蛋糕時間膠囊」。這塊蛋糕最初預計售價 500 英鎊，後來由一位來自中國的競標者透過電話買下。

 

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