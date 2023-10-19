一個累全機｜廉航客機已延誤幾小時　機師突宣布有乘客地板大便取消航班(有片)

綜合報道，英國廉航易捷航空上周日(15日)一架從西班牙特內里費島(Tenerife)飛往英國倫敦的航班，原定當晚8時05分起飛，由於客機臨時被換成較小的飛機，導致10位乘客無法登機，有旅客不願接受換機優惠券，造成班機延誤，接著飛機因為超重要卸除部分行李而再次延誤，在延誤3.5小時後終於準備起飛，機長竟突然廣播宣布，因為有人拉屎在廁所地板上，需要立即清理，因此宣布航班取消起飛，讓大批乘客幾近「崩潰」。

歐洲廉航易捷航空(easyJet)日前一架原定從西班牙飛往英國的客機，因為種種原因已延誤了3.5小時至深夜，正當乘客以為飛機可以起飛時，機長卻突然廣播，指出有乘客在廁所地板大便，航班被迫取消起飛，所有乘客亦要在當地留宿一晚。

乘客：大便消息剛傳開 隨之而來是一股難聞氣味

有乘客於社交平台發布影片，機上乘客當聽到機師宣布取消航班時，鼓譟聲隨即此起彼落。另有影片顯示，由廁所門口至客艙通通地面鋪上紙巾遮蓋糞便。有乘客透露，延誤多時，坐滿乘客的客艙氣氛也漸趨緊張，等到廣播宣布再20分鐘就出發，「就在那時，大便事件發生了」，當有人在廁所地板上大便的消息傳開，隨之而來的是一股難聞的氣味。當晚所有班機上的人都被迫在特內里費島再住一晚，但航空公司未能為所有人提供酒店住宿。

對此，易捷航空發言人指，公司為所有客戶提供酒店住宿，但由於該地區附近酒店供應有限，公司向自行訂住酒店的乘客表示將獲退款。航空公司又指，乘客和機組人員的安全和福祉是易捷航空的首要任務，儘管事件超出公司的控制範圍，但仍對由此造成的不便表示歉意。

上月達美航空一班從美國亞特蘭大飛往西班牙巴塞隆拿的客機在起飛後，由於有乘客腹瀉，糞便佈滿機艙通道，機師以有「生物危害問題」(biohazard issue)緊急折返。