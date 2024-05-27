一周兩客機亂流事故 空服員教3招自保免受重傷

新加坡航空倫敦飛往新加坡的航班日前遭遇嚴重亂流，導致1死數十重傷，不少未繫安全帶的乘客在遭猛烈拋飛撞至頭破血流、脊椎受傷，而卡塔爾航空一班由多哈飛往愛爾蘭的客機，周日亦遇到亂流，有12人受傷。國外空中服務員提醒搭機時注意3項重要自保安全原則，可在遇上嚴重亂流時預防嚴重受傷。

英國《太陽報》空中服務員旅遊專欄本月23日發文指出，飛機上遇到亂流是非常普遍的現象，機組人員能透過天氣預報系統，得知某些亂流的存在，並及時提醒乘客防範，晴空亂流則難以預測，但不代表無法預防受傷，撰文空服員介紹3大自保原則，強調簡明易行，「花不到1分鐘時間」就能防止自己與他人在亂流過程的受傷機率大減。

1) 隨時繫妥安全帶

即使安全帶警示燈並未亮起的情況下也繫好安全帶，因亂流隨時都會到來，讓飛機突然上下左右搖晃，如沒繫安全帶，乘客很可能被拋飛，撞到機艙天花板、行李櫃、座椅或其他乘客。

2)航程中盡量留在座位上

除非有起身離座的必要，例如去洗手間、在走道上伸展活動四肢，否則應盡量留在座位。撰文空服員指出，有人經常在機艙走動，強調此舉動並不安全，若是短程飛行就更沒有理由經常離座，長途飛行的乘客不妨多加利用機上娛樂系統打發時間。雖然機艙座椅不是很舒服，尤其經濟艙空間狹窄，但突如其來的亂流會導致離座乘客摔跤甚至遭外力甩飛。

3) 確保隨身物品妥善放好

空服員要求乘客把行李放在座位上方行李櫃或座椅下的空間，當然有其安全考量，一旦遇上亂流，行李不會在機艙內飛來拋去砸到人，造成不必要的傷害。就算沒有砸到人，裝在行李裡面的物品例如電子產品、瓶罐等易碎物品也極可能因此損壞。



