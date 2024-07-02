一家七口遇洪水急流中緊抱遭沖走　釀3死2失蹤(有片)

印度孟買附近的避暑勝地羅納瓦拉瀑布(Lonavala waterfall)近日暴雨不斷，網路瘋傳影片顯示，有一家七口在瀑布旁野餐，因河水突然暴漲受困石頭上。雖然一家人緊緊相依，可惜最終仍遭大水沖走，造成3人死亡、2人失蹤，只有2人成功游返岸邊。
綜合報道，事發於當地周日(6月30日)，這一家七口前往位於距離孟買80公里山區的羅納瓦拉瀑布野餐，不過，當日該區自清晨起下起大雨，導致水壩溢流，瀑布的水流量頓時暴漲。下午約1時半，有目擊民眾拍攝到這家人受困暴漲溪水中的一塊岩石上，緊緊相擁，希望等候機會返回到陸地，岸上民眾焦急萬分，卻礙於河水湍急，不敢貿然落水救援。這家人最終不敵大自然力量，不到1分鐘，就被洶湧的水流沖走，只能絕望尖叫求救。
2人最終游返上岸 仍有2人失蹤
直至警方趕到，開始用繩索尋找倖存者，最終找到3具屍體，有2人設法游返回岸，還有2人失蹤。根據警方說法，死者是滑入瀑布並在下游水庫中溺水身亡。《NDTV》報道，另一段據指來自同一地點的影片顯示，當水流入時，數百人坐在大壩及其牆壁邊緣，周圍完全不見安全措施阻止遊客進入。但無法獨立核實影片真實性。
警告：以下影片內容或會令人情緒不安
A man, a woman, and five children swept away in swollen waterfall near the backwaters of #BhusiDam in #Lonavala.— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) July 1, 2024
Only two of them managed to swim back.
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