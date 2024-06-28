一家三口被趕落機或終身禁搭　美婦：只因搞錯空中服務員性別(有片)

美國德克薩斯州一名女子早前帶著16個月大孩子和母親，準備搭乘聯合航空(United Airlines)航班回家，詎料登機後不久卻被趕下飛機。她控訴，一切只因自己在登機口不小心搞錯空服員性別，引起對方不滿，儘管她誠心道歉但對方卻不接受，飛機還載著她的行李飛了。
綜合報道，美國女子Jenna Longoria在社交平台Instagram(IG)分享影片，指周三(26日)上午約9時，她帶著16個月大幼子和母親登上聯合航空班機，準備從三藩市飛往奧斯汀，卻在登機後被要求下機。Jenna憶述當時情況表示，登機時一名空中服務員給她登機證，她回應：「謝謝你，先生」(Thank you, Sir)，詎料這句話疑似立即激怒對方。Jenna說：「我沿著飛機通道走去，對方拉住我母親，不讓她跟我一起通過大門。」上機後，Jenna向另一名男空中服務員尋求幫助，並用「他」(he)指稱登機口的職員不讓其母親登機。該名男空中服務員反問：「他？」(He)，Jenna回應：「是」，男空中服務員立刻面露不悅表示：「她穿著裙子。」航空公司最後以「攜帶過多隨身行李」為由禁止她、其母親和孩子登機，但她控訴，她知道真正的原因是搞錯空中服務員的性別。Jenna一臉無辜地表示，當時正抱著哭鬧的兒子試圖登機，作為一名母親，自問當刻首要任務只是確保兒子安全登機，而非找一個性別代名詞，並承認自己「不太熟悉性別代詞」。
事主呼籲目擊者聯絡代表律師
其後Jenna再發布一段後續和聯合航空職員對話影片。職員指出，她被拒絕登機是因為「和空服員發生口角」，指有人聽到她發表貶損性評論，並指會進一步調查事發經過，但由於這件事件，她可能被禁止搭乘聯合航空航班。最後，Jenna決定改搭美國航空(American Airlines)，比原定航班遲3小時起飛。她透露，至今未收到聯合航空的任何道歉或機票賠償。她亦呼籲，任何人曾目擊事發經過，請聯絡她的代表律師。