一家四口自助洗車遇山崩　慘遭活埋僅1人生還(有片)

土耳其桑孫市(Samsun)日前發生一宗山崩慘劇。一名男子於事發當日，開車載著妻子和2名幼女外出時，順道到油站自助洗車，期間遇到山崩，一家四口連同車輛都被大量土石掩埋，結果男子和2名女兒死亡，僅得妻子倖存。

綜合報道，山崩事故發生在上月27日晚上約11時，網上影片顯示，當時一家四口將車輛停在Canik一個加油站旁的洗車場，35歲男子Adem Kaya拿著高壓水槍正在清潔車輛，29歲妻子在車外，年僅5歲、7歲的幼女則在車內，突然斜坡發生山崩，大量岩石和泥土滾落，瞬間將洗車場的隔間壓垮，連人帶車被掩埋。