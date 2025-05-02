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國際
2025-05-02 11:33:00

一家四口自助洗車遇山崩　慘遭活埋僅1人生還(有片)

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自助洗車遇山崩，一家四口慘遭活埋僅1人生還。(X)

自助洗車遇山崩，一家四口慘遭活埋僅1人生還。(X)

土耳其桑孫市(Samsun)日前發生一宗山崩慘劇。一名男子於事發當日，開車載著妻子和2名幼女外出時，順道到油站自助洗車，期間遇到山崩，一家四口連同車輛都被大量土石掩埋，結果男子和2名女兒死亡，僅得妻子倖存。

綜合報道，山崩事故發生在上月27日晚上約11時，網上影片顯示，當時一家四口將車輛停在Canik一個加油站旁的洗車場，35歲男子Adem Kaya拿著高壓水槍正在清潔車輛，29歲妻子在車外，年僅5歲、7歲的幼女則在車內，突然斜坡發生山崩，大量岩石和泥土滾落，瞬間將洗車場的隔間壓垮，連人帶車被掩埋。

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35歲男子Adem Kaya拿著高壓水槍正在清潔車輛，29歲妻子在車外，年僅5歲、7歲的幼女則在車內。(X) 突然斜坡發生山崩，大量岩石和泥土滾落。(X) 瞬間將洗車場的隔間壓垮，連人帶車被掩埋。(X) 瞬間將洗車場的隔間壓垮，連人帶車被掩埋。(X) 妻子雙腿骨折受傷被送院救治，無生命危險。(X) 搜救隊趕到現場將4人救出，遺憾父親和2名女兒已經死亡。(X) 初步調查研判山崩可能是強降雨引起。(X)

初步調查研判山崩可能是強降雨引起

搜救隊趕到現場將4人救出，遺憾父親和2名女兒已經死亡，妻子則雙腿骨折受傷被送院救治，無生命危險，但這家人就此天人永隔。翌日，妻子乘搭救護車參加丈夫及女兒的葬禮，期間身體不適被送返送院。

市長Halit Dogan表示，經過初步調查，研判山崩可能是強降雨引起，當地目前仍有再發生山崩的風險，政府會持續進行監控。至於確切事發原因仍要繼續追查，以釐清其中是否涉及人為疏失。

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