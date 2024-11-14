一家親友6人出海翻船　13歲仔被父塞保溫箱成唯一生還者(有片)

美國加州發生一宗翻船意外，船上僅有一名13歲少年獲救，原來這名少年的父親在慌亂之中讓他躲進保溫箱，成為他保命的關鍵工具，少年獨自一人在海中漂流一日後順利被尋獲，惟其餘5名家人全數罹難。

綜合報道，這名13歲少年Juladi (Jude) Khammoungkhoune於2日與父親等5名親友，於下午約3時出發，乘船到博德加灣(Bodega Bay)附近補蟹，這是太平洋蟹休閒季節的第一天。他們原定晚上7時回岸，詎料船隻因為大浪翻覆，導致船上6人全數落海。Jude憶述當時情況指，當時船上有爸爸Prasong和叔叔等，當下Prasong見到船隻即將翻覆，即使Jude身上穿了救生衣，仍要求他趕緊躲入保溫箱中，Prasong原先緊緊抓住保溫箱，但後來選擇放手，讓躲在保溫箱內的兒子能飄到更遠的地方獲救。Jude回憶，當下看著父親逐漸消失感到很可怕，他不斷哭喊，但沒有得到回應。