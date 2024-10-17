一家3男海上漂流67日僅一人生還　缺水缺糧暴減50公斤(有片)

人類在無水無糧的情況下，可以活多久？俄羅斯一名46歲男子在海上漂流67日後獲救，據悉，船上原本的食物僅足夠維持2個星期。可惜，與男子同行出海的哥哥和侄子則不幸喪生。

綜合報道，俄羅斯當局於周二(15日)表示，46歲男子Mikhail Pichugin與哥哥及15歲侄兒，在8月9日駕駛雙體船出海，不久後失去聯繫。直到10月14日晚間，一艘漁船在堪察加地區烏斯季海留佐沃附近發現了這艘漂流的船隻，可惜Mikhail的哥哥和侄兒不幸喪生。從救援影片顯示，Mikhail身穿橙色救生衣、滿臉鬍鬚，漂浮在一艘小型雙體船上，船上載有兩具遺體，以布料覆蓋，救援人員將他救起，Mikhail神志清醒，隨即轉送醫院。