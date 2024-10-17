一家3男海上漂流67日僅一人生還　缺水缺糧暴減50公斤(有片)

人類在無水無糧的情況下，可以活多久？俄羅斯一名46歲男子在海上漂流67日後獲救，據悉，船上原本的食物僅足夠維持2個星期。可惜，與男子同行出海的哥哥和侄子則不幸喪生。
綜合報道，俄羅斯當局於周二(15日)表示，46歲男子Mikhail Pichugin與哥哥及15歲侄兒，在8月9日駕駛雙體船出海，不久後失去聯繫。直到10月14日晚間，一艘漁船在堪察加地區烏斯季海留佐沃附近發現了這艘漂流的船隻，可惜Mikhail的哥哥和侄兒不幸喪生。從救援影片顯示，Mikhail身穿橙色救生衣、滿臉鬍鬚，漂浮在一艘小型雙體船上，船上載有兩具遺體，以布料覆蓋，救援人員將他救起，Mikhail神志清醒，隨即轉送醫院。
倖存者靠雨水及有限食物維生
Mikhail送院後表示，漂流期間靠收集雨水和船上僅夠維持2個星期食物維生，獲救時的體重較出海前驟降50公斤。據了解，鄂霍次克海位於俄羅斯東部，環繞著東西伯利亞和堪察加半島，該海域一般在10月至3月期間結冰，是東亞最寒冷的海洋之一。
MAN SURVIVES 67 DAYS AT SEA AFTER BOAT ACCIDENT IN THE PACIFIC— AN-94 Reports (@an94reports) October 15, 2024
Mikhail Pichugin, a survivor of a boat accident in the Sea of Okhotsk, is in serious condition at the Magadan Regional Hospital.
After drifting for 67 days he lost 50 kilograms, relying on rainwater and soaked peas… pic.twitter.com/yjajyJsimo