一對中國男女被控賄賂馬紹爾群島議員 密謀建立「小國」

美國控告一對中國男女賄賂馬紹爾群島(Marshall Islands)的國會議員和官員，密謀在該太平洋島國建立一個小型國家。馬紹爾群島由美國管治數十年，直至1979年獨立，兩名被告遊說議員立法，在一個環礁上建立一個「個半自治區」，可讓更多外國人進入該國。馬紹爾群島政府未有回應有關指控，反對派議員要求解釋。

議員收錢支持成立自治區法案

報道指，兩名被告為Cary Yan(嚴、音譯)和Gina Zhou(周、音譯)，檢方指兩人暗中顛覆馬紹爾群島主權，該國的國會2018年和2020年分別討論通過法案支持成立有關自治區，而數名議員收取了7,000至2.2萬美元(約5.46萬至17.16萬港元)賄款，投票支持有關法案。兩人2020年於泰國被捕，上周引渡回美國。案情指，兩名被告經營一間以紐約為基地的非牟利組織，並透過該組織給錢和聯絡馬紹爾群島官員。自2016年起，他們接觸該國的議員以爭取在朗格拉普環礁(Rongelap Atoll)建自治區，該環礁在美國於1950年代測試氫彈後被棄置。