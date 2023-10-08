一帶一路基建因承建商被「走數」爛尾 肯尼亞將向中國再借10億美元 並要求延長還款期

肯尼亞總統魯托(William Ruto)本月稍後訪問中國期間，將向中方要求額外10億美元(約78億港元)貸款以完成停滯的道路興建計劃，並要求延長現有貸款的還款期。
路透社報道，肯尼亞現在尚欠中國的債務超過80億美元(約624億港元)，前總統肯雅塔(Uhuru Kenyatta)領導的政府用這些資金來建造道路等基礎設施。但許多工程已暫停，因承建商未能收到應付款項，紛紛拋下工程撤走。
參與一帶一路非洲國家負債沉重
非洲是中國政府「一帶一路」倡議的重點地區。但中國政府在這項倡議下對肯尼亞等國家的貸款規模大增，導致它們負債和還債壓力沉重，引發反對派多番抨擊。其中，肯尼亞政府目前一半收入要用來償還陸續到期的中國債務，陷入財政困難。加上肯尼亞貨幣持續貶值，且須償還其他外債，令財務情況惡化。
肯尼亞總統迫於轉變立場
肯尼亞副總統加查瓜(Rigathi Gachagua)上周五(6日)表示，總統魯托本月稍後訪問北京，打算向中方提出的額外借貸方案，分析指這顯示他對肯尼亞的中國債務問題立場轉變。魯托長期任前總統肯雅塔的副手，去年總統大選時，他領導的聯盟批評肯雅塔向中國大規模借貸。
加查瓜受訪透露，魯托將向中國官員表明，希望與中方商議延長目前還款年期，並提供額外貸款，讓肯尼亞政府能完成修建道路項目。他說：「如果我們取得10億美元，就能付給承建商欠款，讓他們繼續工作。這樣，即使我們要還債，道路仍能完工。」
政府緊縮開支
據悉，魯托內閣已下令所有政府部門減少10%預算開支，總統辦公室已對政府官員的出國訪問亦實施限制以節省開支。