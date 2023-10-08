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國際
2023-10-08 18:42:40

一帶一路基建因承建商被「走數」爛尾 肯尼亞將向中國再借10億美元 並要求延長還款期

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肯尼亞政府與中國路橋工程有限責任公司合作的內羅畢高速公路興建項目。(資料圖片)

肯尼亞政府與中國路橋工程有限責任公司合作的內羅畢高速公路興建項目。(資料圖片)

肯尼亞總統魯托(William Ruto)本月稍後訪問中國期間，將向中方要求額外10億美元(78億港元)貸款以完成停滯的道路興建計劃，並要求延長現有貸款的還款期。

路透社報道，肯尼亞現在尚欠中國的債務超過80億美元(624億港元)，前總統肯雅塔(Uhuru Kenyatta)領導的政府用這些資金來建造道路等基礎設施。但許多工程已暫停，因承建商未能收到應付款項，紛紛拋下工程撤走。

參與一帶一路非洲國家負債沉重

非洲是中國政府「一帶一路」倡議的重點地區。但中國政府在這項倡議下對肯尼亞等國家的貸款規模大增，導致它們負債和還債壓力沉重，引發反對派多番抨擊。其中，肯尼亞政府目前一半收入要用來償還陸續到期的中國債務，陷入財政困難。加上肯尼亞貨幣持續貶值，且須償還其他外債，令財務情況惡化。

肯尼亞政府與中國路橋工程有限責任公司合作的內羅畢高速公路興建項目。(資料圖片) 肯尼亞政府與中國路橋工程有限責任公司合作的內羅畢高速公路興建項目。(資料圖片) 肯尼亞政府與中國路橋工程有限責任公司合作的內羅畢高速公路興建項目。圖為近內羅畢機場的公路收費亭。(資料圖片)

肯尼亞總統迫於轉變立場

肯尼亞副總統加查瓜(Rigathi Gachagua)上周五(6)表示，總統魯托本月稍後訪問北京，打算向中方提出的額外借貸方案，分析指這顯示他對肯尼亞的中國債務問題立場轉變。魯托長期任前總統肯雅塔的副手，去年總統大選時，他領導的聯盟批評肯雅塔向中國大規模借貸。

加查瓜受訪透露，魯托將向中國官員表明，希望與中方商議延長目前還款年期，並提供額外貸款，讓肯尼亞政府能完成修建道路項目。他說：「如果我們取得10億美元，就能付給承建商欠款，讓他們繼續工作。這樣，即使我們要還債，道路仍能完工。」

政府緊縮開支

據悉，魯托內閣已下令所有政府部門減少10%預算開支，總統辦公室已對政府官員的出國訪問亦實施限制以節省開支。

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