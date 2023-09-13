一帶一路｜日本憂損害國家品牌 不投標印尼雅萬高鐵延伸至泗水計劃

四方敬之說：「如果我們合作，就有這種可能性。」他指出，日本對中國列車的組成或鐵路系統一無所知，因此會小心謹慎，以免捲入其中，因而損害 「日本品牌」。

《雅加達郵報》周二(12日)報道，日本內閣公共事務秘書四方敬之表示，「混合(日中)兩種技術不知能否行得通，例如，我們不能對中國的高鐵項目負責，尤其是出現問題時」。

印尼雅萬高鐵計劃延伸至東爪哇的泗水，當年曾與中國競逐投標該工程的日本，如今對延伸計劃似乎缺乏興趣，主要是擔心與中國混合技術會造成計劃更為複雜，甚至可能破壞「日本品牌」。

一帶一路｜雅萬高鐵是一帶一路指標工程

連接印尼雅加達及萬隆兩大城市的「雅萬高鐵」是中國「一帶一路」倡議的指標工程，耗資73億美元(約569億港元)，2016年初動工後，因新冠疫情和土地糾紛等完工日期不斷延遲，本月初通車，計劃於10月1日投入商業營運，遠遠遲過原定於2019年通車的計劃。總統佐科維多多周三試乘高鐵。

據印尼中國高鐵公司官網資料，雅萬高鐵通車後，雅加達與萬隆之間原本3.5小時的車程，將縮短至36至44分鐘。印尼政府早前表示雅萬高鐵將延伸至泗水，外界估計如無意外將由中國中標承接該工程。印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特上周與中國國務院總理李強試乘雅萬高鐵後向媒體表示，印尼政府和北京討論雅萬高鐵延伸至泗水的計劃，李強非常滿意。