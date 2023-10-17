一度傳暫停火 以巴否認 拜登︰以軍若重佔加沙將是錯誤

以巴新一輪衝突持續，以色列圍困加沙地帶，昨有報道引述埃及安全部門消息，指以色列、美國和埃及同意於加沙南部停火5小時，埃及同時會重開拉法口岸(Rafah)，讓外國人撤離出境，並讓外國援助物資進入加沙，但以方及哈馬斯其後否認有關安排。各界關注以軍隨時對加沙發動地面進攻，美國總統拜登表明，若以色列重新佔領加沙將是一個錯誤，被解讀為首次公開約束以色列的軍事行動。

拉法口岸是巴勒斯坦加沙居民離開該地區唯一不經過以色列的陸路口岸，重開消息傳出後，現場有逾100輛卡車等待經由拉法口岸進入加沙。但截至本港時間昨晚，哈馬斯稱尚未收到埃及確認會重開拉法口岸，埃及亦說以色列尚未答覆重開口岸安排。腹背受敵的以軍，目前同時在接壤黎巴嫩南部邊境，跟真主黨交火，以軍昨宣布疏散邊境兩公里範圍的居民。

哈馬斯挾持人質 上修至199名

以巴衝突造成的死亡人數已增至逾4,100人，近1.5萬人受傷，其中有逾2,700巴人死亡、超過1萬人傷。以軍稱周日轟炸了約250個目標，包括哈馬斯軍事總部、多個軍事觀察哨站及火箭發射點，大部分位於加沙北部，並擊斃一名哈馬斯指揮官。目前被哈馬斯挾持的人質，以方上修至199人。自以方警告加沙北部巴人南遷後，以方指已約有60萬人離開，但據報加沙南部多處持續受襲，有早前南下的巴人稱會重回北部。加沙人道危機迫在眉睫，聯合國稱約100萬名巴人流離失所，加沙的醫院緊急發電燃料最快一日用完，危及數千名患者性命，食物及藥物亦將耗盡。以方較早前稱恢復向加沙南部供水，但電力及燃料供應仍中斷；但哈馬斯稱區內未見供水恢復。

多國繼續斡旋，中國外長王毅與抵達北京展開3日訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫會談時，重申中方譴責傷害平民行為，反對任何違反國際法做法，當務之急是停火止戰，建立人道救援通道。王毅亦與伊朗及土耳其外長通話推動局勢降溫。俄羅斯總統普京周一分別與以國、伊朗、敘利亞、埃及和巴勒斯坦自治政府領袖通話。拜登則在美媒訪問表示，同意哈馬斯須被徹底消滅，有信心以軍會遵守戰爭法則，避免殺害無辜平民，但以色列若重新佔領加沙將是錯誤。他又指美軍目前無必要捲入戰爭，因以方擁有精良部隊。路透社引述消息人士指，以總理內塔尼亞胡邀拜登短期內訪以，雙方官員正商討。