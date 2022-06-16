一張童畫隱藏危險訊號 機警老師驚揭兒童性侵案

一宗兒童性侵案的蜘蛛馬跡，竟隱藏在一幅童圖中。巴西一名女童日前在學校畫圖，這幅童畫驟眼看來無論用色、構圖及情景都頗為溫馨，未料當中竟隱藏一大危險訊號，幸機警的老師發現事不尋常，揭發這宗懷疑性侵兒童案，一名45歲男子其後被捕。

兒童畫作透露疑曾遭性侵

事發在巴西東南部的伊通比亞拉(Itumbiara)。涉事女童的學校上月18日參加提倡關注兒童及青少年受侵犯的活動「Make it Beautiful日」，舉辦講座及各式活動等。其中一個活動是讓學童畫畫，一名女學生的圖畫，引發老師關注，認為她可能曾受侵犯。

在女童的圖畫中，可見家具及床鋪，而兩張床上各睡有一人，其中睡在雙人床上、體型較大的據報是女童的母親，雙人床另一邊並沒有人；至於睡在細床、體型較小的則是女童自己。圖畫奇怪之處，是女童的床尾站著一名更加高大的男子——就是這一點令老師疑惑，找來女童細問——結果驚揭該名男子本來與女童母親同睡，趁母親熟睡時下床，走進女童房間內犯案。

警方於上月26日立案調查，至本月6日拘捕一名45歲男子，涉嫌性侵犯兒童。警方並未公布女童年齡及與被捕男子的關係，但有報道指女童年僅12歲。幸好女童經檢驗後未發現遭強姦痕跡，但警方強調不代表涉案男子沒有干犯性侵罪。