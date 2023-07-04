一拳K.O.｜黑熊狂追愛犬　美國64歲大媽奮不顧身一拳擊退

不少人都視家中狗狗為親人般珍重。美國緬因州一名狗主在家附近，目睹自己的愛犬被一隻黑熊追捕，不但沒有轉身逃走，相反衝上去兜口兜面一拳擊中黑熊的鼻子，雖然狗主亦告受傷，但慶幸並無大礙，愛犬亦絲毫無損。

綜合報道，事發於上周五(6月30日)，64歲的Lynn Kelly打理家中後院期間，突然聽到愛犬朝著樹林狂吠。她說：「我不斷地叫牠，牠終於跑回來我身邊，但卻看到一隻黑熊從樹林跑出來追著牠。」當下Lynn Kelly與黑熊互望了一眼，黑熊就站了起來，她形容黑熊比她高1英尺並向她走過來，Lynn Kelly說當刻只能盡力讓自己變得更大，便向黑熊尖叫，並盡氣力揮拳打了牠的鼻子一下。不過，野生動物部門官員並不建議這種做法。黑熊反擊咬了Lynn Kelly手腕一啖，就轉身逃回樹林裡。Lynn Kelly趁機報警，黑熊在她的手腕留下了齒痕，送院治理後並無大礙，至於她的愛犬亦無受傷，Lynn Kelly慶幸自己只受了輕傷，形容是相當幸運。