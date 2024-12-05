一文看清法國發生甚麼事 議會閃電式推翻總理 馬克龍的錯？對法國有何影響｜國際專題

法國國民議會周三晚通過對總理巴尼耶(Michel Barnier)政府的不信任動議，是1962年以來法國政府首次被議會推翻，而9月上任的巴尼耶亦成為法國第五共和國歷來「最短命」總理。事件令法國政局更加混亂，當日在爭議聲中任命巴尼耶的總統馬克龍(Emmanuel Macron)成為眾矢之的，他強調自己不會辭職。 國民議會原定審議兩項對政府的不信任動議，由左翼陣營185名議員提交的不信任動議獲331票支持，超過通過動議所需的最少288票；另一項不信任動議由極右翼陣營140名議員提交，則不再表決。

巴尼耶在表決前呼籲議員考慮國家的最大利益，指目前法國在經濟、社會、財政及金融方面形勢都極其困難，若不信任動議通過，會令情況更加嚴峻。 巴尼耶倒台｜近因是強行通過社會保障法案 巴尼耶政府被國民議會推翻的導火線，是本月2日，巴尼耶利用一項甚少動用的憲法機制，未經國民議會表決，強行通過一項社會保障法案。該法案是巴尼耶政府10月所提、2025財政年度預算草案的一部分，提出削減支出及加稅，來尋求控制預算赤字。法案強行通過引來極右翼「國民聯盟」(Rassemblement National、RN)和左翼政黨聯盟「新人民陣線」(Nouveau Front populaire、NFP)狠批，斥責巴尼耶政府令民主大倒退，兩大陣營並宣布提交不信任動議。

巴尼耶被「左右開弓」，未表決已知凶多吉少。實際上，巴利耶上台後已持續面臨不信任危機，事件的遠因須回帶至歐洲議會選舉。 巴尼耶倒台｜遠因是馬克龍「豪賭」後議會勢力分裂 在6月初舉行的歐洲議會選舉中，由馬克龍創立的法國執政黨「復興黨」(Renaissance、RE)失利，得票率遠低於疑歐的極右翼「國民聯盟」。馬克龍隨即宣布解散國民議會、提前舉行選舉，冀「豪賭」一鋪以國內民意鞏固執政黨在法國的支持度，賭的是要國民在「挺歐」和「疑歐」中二選一，也賭國民在歐洲議會投下賭氣的「反政府」票以示不滿後，會在國內選舉「含淚」投票給執政黨。

最終「國民聯盟」在備受看好下，未能在國民議會成為第一大黨；然而新議會亦沒有絕對多數派：左翼聯盟「新人民陣線」獲193席、馬克龍領導的中間派聯盟獲166席、「國民聯盟」及盟友獲142席。三大陣營均與成為議會絕對多數所需的289席，相距甚遠。 法國實行半總統制，總統是國家元首及權力核心，總統由民選產生，總理則由總統任命。總理和內閣向議會負責，主要職責是維持內政的日常運作，若總理跟總統屬同一個政黨，總理往往被視為副手。總統任命總理時，毋須國會同意，但國會能以不信任投票迫使內閣辭職。

巴尼斯、馬克龍、馬琳勒龐︰

巴尼耶倒台｜巴尼耶政黨僅佔47席 左右陣營皆不服 在國民議會三強分立下，馬克龍於9月揀選了前歐洲議會議員、73歲的政壇老將巴尼耶出任總理。巴尼耶所屬的親歐盟「共和黨」(Les Républicains、LR)在國會只獲47席，引發左右翼陣營不滿，包括國會最大勢力左翼聯盟「新人民陣線」；極右翼「國民聯盟」則警告巴尼耶看著辦。馬克龍當日揀選巴尼耶的原因，是冀憑其老資歷背景，打破複雜的政治僵局，亦寄望他解決飆升的財政赤字。據報馬克龍之前提議的人選，早在試水溫階段已「被ban」，並相信巴尼耶不會「立即」面臨不信任動議。但沒料他也只捱到3個月。

預料巴尼耶內閣辭職後，在新總理任命之前，將留任看守政府，繼續負責日常政務和應急管理。有消息人士指，馬克龍會盡快任命新總理，部分原因是美國候任總統特朗普，將應邀出席本月7日舉行的巴黎聖母院重新開放儀式，馬克龍不願在「無內閣」情況下與特朗普會面，認為會影響國譽，但時間似乎非常倉卒。 巴尼耶倒台｜馬克龍成眾矢之的︰不會辭職 反對派批評馬克龍導致當前的政治困境，要求他辭職。領導「國民陣線」的馬琳勒龐(Marine Le Pen)稱，推翻政府是憲法賦予保護人民免受危險、不公平及具懲罰性預算案影響的唯一途徑，認為馬克龍要為目前局面負最大責任。馬克龍出訪沙特阿拉伯期間向傳媒表示不會辭職，「法國人民兩次把我選為總統，對此我感到非常自豪。我將竭盡全力兌現這份信任，直到最後一刻」，即留任至2027年任期屆滿為止。他將於本港時間周五凌晨發表全國講話。

巴尼耶倒台｜法國政治「碎片化」新總理料仍惹爭議 法國憲法規定，國民議會因解散而提前選舉後，一年之內總統不得再次解散議會。因此目前的國民議會格局，在明年夏天之前將不會有重大改變。近年法國兩大傳統政黨——「社會黨」(Parti socialiste、PS)與「共和黨」輪流執政的格局已逐步瓦解，取而代之的是左翼、中間派和極右翼三強鼎立的新格局。目前難以處理的總理人選局面，折射出法國政治已愈來愈碎片化和極化，無論新總理是誰，相信糾紛仍會再起。馬克龍其中一條「出路」是任命無政治色彩的技術官僚出任總理，或許可以避過被「左右開弓」的命運。