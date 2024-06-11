一款兒童玩具出事 一家四口入境新加坡被攔下 父遭扣查一小時(有片)

新加坡一家四口早前去泰國旅遊，並參加了潑水節，盡興而回返國時，卻在入境時因誤帶違禁品而一度遭扣查，而違禁品是孩子在潑水節所玩的卡通玩具水槍。

網名fairyfitmama的新加坡籍女事主在Instagram(IG)上公開經歷，希望其他人引以為鑑。她與澳洲籍丈夫於4月17日赴泰旅遊，並參加潑水節，夫婦在當地買了兩支玩具手槍給兩名孩子玩。根據她在片中展示的照片，涉事的並不仿真度高的水槍，而是有膠喉連接背包式水箱的的卡通水槍。