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國際
2024-06-11 18:39:42

一款兒童玩具出事 一家四口入境新加坡被攔下 父遭扣查一小時(有片)

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女事主拍片講述遭遇。(互聯網)

女事主拍片講述遭遇。(互聯網)

新加坡一家四口早前去泰國旅遊，並參加了潑水節，盡興而回返國時，卻在入境時因誤帶違禁品而一度遭扣查，而違禁品是孩子在潑水節所玩的卡通玩具水槍。

網名fairyfitmama的新加坡籍女事主在Instagram(IG)上公開經歷，希望其他人引以為鑑。她與澳洲籍丈夫於4月17日赴泰旅遊，並參加潑水節，夫婦在當地買了兩支玩具手槍給兩名孩子玩。根據她在片中展示的照片，涉事的並不仿真度高的水槍，而是有膠喉連接背包式水箱的的卡通水槍。

女事主與丈夫及一對子女在泰國參加潑水節活動。(互聯網) 女事主與丈夫及一對子女在泰國參加潑水節活動。(互聯網) 女事主與丈夫及一對子女在泰國參加潑水節活動。(互聯網) 女事主展示其中一款涉事的玩具水槍。(互聯網) 女事主展示其中一款涉事的玩具水槍。(互聯網)

玩具水槍入境｜丈夫須簽文件認帶受管制品 其他家庭亦「中招」

一家人不知就裡，在行程結束後把玩具水槍放在行李箱內帶回新加坡。女事主表示，他們從泰國飛抵新加坡，在樟宜機場領取行李後，被海關要求再次掃瞄行李，「他們在行李中搜出了玩具水槍，隨即扣查我們一家」。

之後她的澳洲籍丈夫被帶入房查問，他出示了永久居留證，並簽署一份承認攜帶受管制物品進入新加坡的文件後，才獲放行，歷時約1小時，而兩支玩具水槍則被充公。她稱，當時隨了他們一家外，還有其他家庭攜帶了玩具水槍入境而被扣查，「我希望藉此貼文令其他來新加坡的人能注意這一點，避免出現任何潛在麻煩」，她慨嘆「但願我之前知道這訊息，這樣就可以節省我們很多时間，也能避免孩子們不安」。

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