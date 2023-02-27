一氧化碳中毒有解藥！日本大學研成救命針藥

一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，過量吸入輕則頭暈頭痛，最嚴重可致命，而火場濃煙往往含有一氧化碳，增加傷者死亡風險。日本有大學團隊研發出一氧化碳的「解藥」，可注射入人體令一氧化碳隨尿液排出，最快有望於5年內推出，用於急救吸入過量一氧化碳者。

一氧化碳「解藥」名為「hemoCD-Twins」，由日本同志社大學理工學部教授北岸宏亮的團隊研發，其溶於生理鹽水後便可注射入人體，令一氧化碳及氰化氫等有害物質排出。研究人員以老鼠做實驗，將之分為兩組放入模擬火災環境，吸入可致命一氧化碳後，一組13隻注射「解藥」，另一組18隻則無注射。結果顯示，13隻注射了「解藥」的老鼠有11隻存活，而未有注射的18隻則全數死亡。

一氧化碳中毒症狀｜無色無臭無味 用氣體熱水爐應確保通風

本港去年曾發生一宗懷疑一氧化碳中毒個案，涉及一名二十九歲女子，在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往博愛醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。初步調查顯示事發時浴室的抽氣扇沒有開啓。

衛生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料(例如木材、天然氣和汽油)而產生的副產品。中心稱，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

中心指市民選購及使用家用氣體熱水爐時，應注意機電工程署以下建議：