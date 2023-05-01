丁立人奪國際象棋世界冠軍 成中國首人

中國選手丁立人周日奪得第17屆國際象棋男子世界冠軍，成為首位中國棋手奪此殊榮。今次比賽戰況緊張，丁立人最終力克俄羅斯好手涅波姆尼亞奇。賽事以14盤慢棋對抗，先得7.5分者獲勝。第13輪過後，丁立人和涅波姆尼亞奇比分打平，關鍵的第14輪，二人以90回合與6小時33分鐘，作賽時間和回合均破紀錄，最後激戰成和，要在快棋加賽決高下。

大會加賽4盤25分鐘快棋，首盤、次盤和第三盤均為和棋。在最後一盤，丁立人一度取得優勢，但他主動出擊為時過早，又讓局面回歸平衡。在雙方均面臨時間壓力的情況下，丁立人以精確的行棋逼迫涅波姆尼亞奇出現失誤，贏得棋手生涯迄今為止最重要的一場勝利。此次比賽總獎金為200萬歐元(約1,727萬港元)，由於比賽進入快棋加賽，丁立人最終獲得冠軍獎金110萬歐元(約950萬港元)，亞軍涅波姆尼亞奇獲得90萬歐元(約777萬港元)。