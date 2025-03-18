七旬婦慘被2犬咬死　比特犬體內竟驗出可卡因

美國俄亥俄州早前發生一宗驚悚的犬隻咬死人事件，一名行動不便的73歲的老婦，在做園藝時慘遭2隻比特犬活活咬死，遺體更遭撕咬肢解，死者家屬心痛怒告飼主，當局其後竟然在比特犬體內驗出有可卡因，飼主也被判過失傷人罪。
綜合報道，俄亥俄州73歲婦人JoAnn Echelbarger，患有老年痴呆症，需要靠輪椅行動，去年在住所的院子裡做園藝期間，鄰居飼養的2隻比特犬「Echo」和「Apollo」突然衝向她撕咬，JoAnn的丈夫雖然在現場，惟患有阿茲海默症及行動不便，只能坐在輪椅上，眼白白看著妻子受襲卻無助，附近人聽到求救聲連忙報警，結果JoAnn當場被活活咬死，更被比特犬分屍。警方到場後迅速開槍把涉事2隻比特犬擊斃，經過檢驗，比特犬體內竟驗出一級毒品可卡因。
警方：比特犬誤食可卡因導致性情更兇暴
死者家屬對於JoAnn被狗活活咬死相當痛心，死者的兒子Bill Rogers憤而向比特犬的飼主夫婦Adam Withers和Susan Withers提控，指兩人經常放任惡犬在社區四處活動，事發前幾周就有相關單位下令，要夫婦將惡犬帶回家，他們卻放任不管，並指住處管委會、公家動物管理單位的瀆職，也是造成悲劇的幫兇。案件經過審理後，警方推斷飼主夫婦沒有管理好持有的可卡因，害2隻比特犬誤食，導致性情變得更兇暴，最後釀成不可挽回的悲劇，認為兩人罪嫌重大。直到今年2月，當地法院判飼主夫婦過失殺人罪，但尚未公開實際刑罰。