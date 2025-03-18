七旬婦慘被2犬咬死　比特犬體內竟驗出可卡因

美國俄亥俄州早前發生一宗驚悚的犬隻咬死人事件，一名行動不便的73歲的老婦，在做園藝時慘遭2隻比特犬活活咬死，遺體更遭撕咬肢解，死者家屬心痛怒告飼主，當局其後竟然在比特犬體內驗出有可卡因，飼主也被判過失傷人罪。

綜合報道，俄亥俄州73歲婦人JoAnn Echelbarger，患有老年痴呆症，需要靠輪椅行動，去年在住所的院子裡做園藝期間，鄰居飼養的2隻比特犬「Echo」和「Apollo」突然衝向她撕咬，JoAnn的丈夫雖然在現場，惟患有阿茲海默症及行動不便，只能坐在輪椅上，眼白白看著妻子受襲卻無助，附近人聽到求救聲連忙報警，結果JoAnn當場被活活咬死，更被比特犬分屍。警方到場後迅速開槍把涉事2隻比特犬擊斃，經過檢驗，比特犬體內竟驗出一級毒品可卡因。