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國際
2024-02-16 15:52:00

七旬婦連續6年收到亡夫情人節花束　女兒：證明愛是永恆(有片)

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七旬婦連續6年收到亡夫情人節花束，女兒：證明愛是永恆。(X)

七旬婦連續6年收到亡夫情人節花束，女兒：證明愛是永恆。(X)

美國一名77歲婦人與丈夫的婚姻長達47年，雖然丈夫於7年前離世，但在暖心的安排下，讓妻子每年都能夠收到情人節鮮花，直到她生命的盡頭。今年更是婦人連續第六年收到花束，讓她坦言就像丈夫仍在身邊。

綜合報道，加州婦人Diana Maver與丈夫John於求學時期結識，育有3個子女，婚姻長達47年，John婚後仍保持熱戀時的浪漫，即使多忙碌，每年6月都會送妻子鮮花和賀卡作為結婚周年紀念禮物，直至John201710月因病離世。

Diana Maver與丈夫John的婚姻長達47年。(X) Diana Maver與丈夫John的婚姻長達47年。(X) 他們育有3個子女。(X) John每年6月都會送妻子鮮花和賀卡作為結婚周年紀念禮物，直至於2017年10月因病離世。(X) John每年6月都會送妻子鮮花和賀卡作為結婚周年紀念禮物，直至於2017年10月因病離世。(X) Diana這6年來，每年情人節都會在家門口收到亡夫的情人節禮物。(X) Diana這6年來，每年情人節都會在家門口收到亡夫的情人節禮物。(X) (左)女兒：這束花是父母的完美結合。(X)

女兒：這束花是父母的完美結合

不過，John作好安排，讓這心意延續。Diana6年來，每年情人節都會在家門口收到亡夫的情人節禮物，雖然花束總是她愛的紅玫瑰，以及亡夫喜歡的白百合，卡片字句也是常見的：「我此生只有一個摯愛，那就是妳，妳是我永遠的情人，我愛妳Diana。」但對Diana來說，這些不變就像丈夫仍在身邊。

其實這個延續是John的暖心安排，透過他們3個子女去協助實現，他們的女兒之一Joanne Clemente形容：「這束花束是他們兩種最愛的完美結合」，另一女兒Marilee Heard說，爸爸的行為證明了愛情可以永恆，媽媽在父親安排下餘生都會收到花束。

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