七旬婦連續6年收到亡夫情人節花束　女兒：證明愛是永恆(有片)

美國一名77歲婦人與丈夫的婚姻長達47年，雖然丈夫於7年前離世，但在暖心的安排下，讓妻子每年都能夠收到情人節鮮花，直到她生命的盡頭。今年更是婦人連續第六年收到花束，讓她坦言就像丈夫仍在身邊。

綜合報道，加州婦人Diana Maver與丈夫John於求學時期結識，育有3個子女，婚姻長達47年，John婚後仍保持熱戀時的浪漫，即使多忙碌，每年6月都會送妻子鮮花和賀卡作為結婚周年紀念禮物，直至John於2017年10月因病離世。