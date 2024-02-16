七旬婦連續6年收到亡夫情人節花束　女兒：證明愛是永恆(有片)

美國一名77歲婦人與丈夫的婚姻長達47年，雖然丈夫於7年前離世，但在暖心的安排下，讓妻子每年都能夠收到情人節鮮花，直到她生命的盡頭。今年更是婦人連續第六年收到花束，讓她坦言就像丈夫仍在身邊。
綜合報道，加州婦人Diana Maver與丈夫John於求學時期結識，育有3個子女，婚姻長達47年，John婚後仍保持熱戀時的浪漫，即使多忙碌，每年6月都會送妻子鮮花和賀卡作為結婚周年紀念禮物，直至John於2017年10月因病離世。
女兒：這束花是父母的完美結合
不過，John已作好安排，讓這心意延續。Diana這6年來，每年情人節都會在家門口收到亡夫的情人節禮物，雖然花束總是她愛的紅玫瑰，以及亡夫喜歡的白百合，卡片字句也是常見的：「我此生只有一個摯愛，那就是妳，妳是我永遠的情人，我愛妳Diana。」但對Diana來說，這些不變就像丈夫仍在身邊。
其實這個延續是John的暖心安排，透過他們3個子女去協助實現，他們的女兒之一Joanne Clemente形容：「這束花束是他們兩種最愛的完美結合」，另一女兒Marilee Heard說，爸爸的行為證明了愛情可以永恆，媽媽在父親安排下餘生都會收到花束。
Though Diana Maver’s husband passed away in 2017, she still receives a testament of love from him every Valentine’s Day: a bouquet of red roses and white lilies, and a touching card. @DavidMuir shares the heartwarming love story. https://t.co/G8E672NsaY pic.twitter.com/eTrYnTmvL0— World News Tonight (@ABCWorldNews) February 15, 2024