七旬翁持續「勃起」17年　醫生揭金槍不倒之謎

一名七旬老翁自20年前從非洲辛巴威移居瑞士，近17年來下體一日比一日腫脹，從外觀看起來，好似持續「勃起」，直到最近就醫，才揭他金槍不倒之謎，原來是寄生蟲作祟。

瑞士巴塞爾大學醫院(University Hospital Basel)的醫療團隊近表報告，指出這名72歲男子在這17年來，下體持續腫脹，包括陰囊和左腿等部位，都有腫脹狀況，讓他的外觀看起來就如「金槍不倒」。醫師檢查發現，原來老翁下體被「班氏絲蟲」(Wuchereria bancrofti)寄生。醫生指出，班氏絲蟲是一種非常微型的寄生蟲，通常會透過蚊傳播，當蚊叮人類後，就讓班氏絲蟲的幼蟲進入人體血液，隨著淋巴系統在人體內通處走，最後會選擇在人體中的某一部位「落腳」。當班氏絲蟲成熟後，會不斷繁殖，製造出成千上萬條蟲。