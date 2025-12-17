七旬翁10年連日光顧竟多日不見　廚師憑直覺救回一命(有片)

美國佛羅里達州一間餐廳傳出一段暖心故事。這間餐廳的一名忠實顧客，在過去10年，每天都會準時光顧，惟早前突然連日未見露面，引起餐廳主廚的關注，他毅然在工作期間駕車前往老翁住處，最終破門而入，將摔倒重傷的老翁從鬼門關拉回來。
綜合報道，佛羅里達州「Shrimp Basket restaurant」餐廳的員工表示，每天餐廳一開門，78歲的常客Charlie Hicks就準時在門口。主廚Donell Stallworth透露，Charlie的午餐和晚餐，10年來始終是點同一份「秋葵濃湯」。然而，今年9月，這位忠實顧客連續幾天沒有光顧，令Donell意識到「一定出了甚麼問題」，他先致電給Charlie，Charlie表示自己生病了，不想傳染別人，著店員將外賣的濃湯放在門口，3日後，Charlie的電話卻轉至留言信箱，Donell決定停下手上工作，前往Charlie的住所看個究竟，但多次敲門都沒有回應，就在他準備離開時，隱約聽到微弱的聲音似在叫「救命」，他立刻破門衝進屋內，發現Charlie倒臥在地上，奄奄一息。
主廚：他像一位叔叔、爺爺和最好的朋友
Charlie被送醫院治理，原來他在家不慎跌倒，斷了兩條肋骨，並有嚴重的脫水現象。Charlie住院期間，餐廳每天都會將他常喝的「秋葵濃湯」送往醫院給他。Charlie出院後，餐廳員工更積極協助他搬家到餐廳附近的新住處，讓他們可以隨時照應他。到近日，Charlie終於回到餐廳用餐，坐在他熟悉的餐桌，跟Donell聊天。Donell表示，能讓Charlie住得這麼近是「最棒的事」，他更說：「他像是一位叔叔、爺爺，也是最好的朋友，他集所有身分於一身」。
Charlie Hicks ate his lunch and dinner at the Shrimp Basket in Pensacola, Florida, every day for 10 years. When he suddenly stopped showing up, the chef went looking for him – ultimately saving his life. @SteveHartmanCBS is On the Road. pic.twitter.com/UsHQ0CMvsV— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 13, 2025