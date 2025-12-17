七旬翁10年連日光顧竟多日不見　廚師憑直覺救回一命(有片)

美國佛羅里達州一間餐廳傳出一段暖心故事。這間餐廳的一名忠實顧客，在過去10年，每天都會準時光顧，惟早前突然連日未見露面，引起餐廳主廚的關注，他毅然在工作期間駕車前往老翁住處，最終破門而入，將摔倒重傷的老翁從鬼門關拉回來。

綜合報道，佛羅里達州「Shrimp Basket restaurant」餐廳的員工表示，每天餐廳一開門，78歲的常客Charlie Hicks就準時在門口。主廚Donell Stallworth透露，Charlie的午餐和晚餐，10年來始終是點同一份「秋葵濃湯」。然而，今年9月，這位忠實顧客連續幾天沒有光顧，令Donell意識到「一定出了甚麼問題」，他先致電給Charlie，Charlie表示自己生病了，不想傳染別人，著店員將外賣的濃湯放在門口，3日後，Charlie的電話卻轉至留言信箱，Donell決定停下手上工作，前往Charlie的住所看個究竟，但多次敲門都沒有回應，就在他準備離開時，隱約聽到微弱的聲音似在叫「救命」，他立刻破門衝進屋內，發現Charlie倒臥在地上，奄奄一息。