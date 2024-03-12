七旬麥當勞狂粉吃下第34128個Big Mac　刷新自身世界紀錄

美國威斯康辛州（State of Wisconsin）一名70歲退休獄警唐納德·戈爾斯克（Donald Gorske），以吃下34128個Big Mac(巨無霸)的成績，再度刷新健力士世界紀錄。
從吃巨無霸的第一天開始記錄
唐納德已經吃巨無霸長達52年，他表示「從1972年5月17日吃下人生中第一個巨無霸時，我就認為我的餘生都會吃這個食物，接著我將漢堡紙盒蒐集起來，並從第一天就開始記錄。」除了紙盒外，唐納德甚至連購買巨無霸的每張收據，都妥善保留著。
唐納德在1999年，首度獲得健力士世界紀錄認證，不過在那之前，他早已在任職的監獄內相當有名，所有人都知道他是「巨無霸狂熱者」，因為獄警需要輪班不能隨意外出，他的同事還會幫忙他購買巨無霸並偷偷帶進監獄內。
起初唐納德一天可以吃下九個巨無霸，不過現在，他通常只在午餐時吃一個、晚餐時吃一個，還沒退休時，唐納德會天天到得來速購買巨無霸，現在他則是一周分兩次購買，買完後先在店內享用一個熱騰騰的，再將其他的帶回家，想吃的時候從冰箱拿出來微波爐加熱。
上次吃龍蝦已經是28年前的事情
由於胃的容量都拿來裝巨無霸了，唐納德不太吃其他食物，他不吃早餐，只會在深夜時分，偶爾吃些雪糕、薯片等點心解饞，除了巨無霸之外，其實唐納德曾經最喜歡的食物是龍蝦，不過他表示，自己上次吃龍蝦，已經是28年前的事情了，而為了保持健康，唐納德不吃麥當勞的薯條，並維持每天步行9.6公里的習慣。
雖然吃下巨無霸的速度變慢，唐納德還是在2023年，吃下了728個巨無霸，以34128個巨無霸漢堡，刷新「一生吃掉最多巨無霸」的健力士世界紀錄。
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