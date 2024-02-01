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國際
2024-02-01 17:30:00

七網友相約換妻 下藥迷姦對方妻子長達九年 被判監13年鞭刑12下

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新加坡曾發生一宗震驚社會的「換妻案」。7名男子將自己的妻子下藥迷昏，輪流性侵長達9年的時間。7名被告分別被判處3年至29年不等徒刑以及鞭刑，但其中1人堅不認罪，表示將提上訴。

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聲稱有性癮問題

據當地媒體報道，2010年至2018年間，有7名男子透過網路論壇結識，為了滿足自己的換妻癖，竟然偷偷對妻子下藥，再互相交換對方伴侶性侵、拍照跟直播，變態的獸行居然長達9年，直到有一位受害妻子，無意間看到丈夫手機的影片，才震驚自己竟然成為性愛片主角，整起案件才曝光。

案件中主謀男子早前被判最重，29年徒刑以及鞭刑24下。主謀男子曾提出精神評估報告，聲稱性癮問題是導致他犯案的原因之一；但法官強調，法庭不會因強姦犯自稱有性癮問題，而考慮輕判。

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有被告辯稱「你情我願」

至於其他人則被判處3年至22年不等的刑期，其中有3人也被判鞭刑。不過據《聯合早報》的報道，有1人堅不認罪，他表示自己與其他人的妻子是你情我願的合法性交，但他的說詞不被高院法官採信，還是被判13年徒刑及鞭刑12下。

該男不服，表示會再提起上訴，目前他獲准保釋，等候上訴案的審理。新加坡法官審理此案時一度以「性變態」形容7名疑犯，並認為他們背叛婚姻中的信任，惡行重大。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

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