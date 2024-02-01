七網友相約換妻 下藥迷姦對方妻子長達九年 被判監13年鞭刑12下

新加坡曾發生一宗震驚社會的「換妻案」。7名男子將自己的妻子下藥迷昏，輪流性侵長達9年的時間。7名被告分別被判處3年至29年不等徒刑以及鞭刑，但其中1人堅不認罪，表示將提上訴。

聲稱有性癮問題

據當地媒體報道，2010年至2018年間，有7名男子透過網路論壇結識，為了滿足自己的換妻癖，竟然偷偷對妻子下藥，再互相交換對方伴侶性侵、拍照跟直播，變態的獸行居然長達9年，直到有一位受害妻子，無意間看到丈夫手機的影片，才震驚自己竟然成為性愛片主角，整起案件才曝光。

案件中主謀男子早前被判最重，29年徒刑以及鞭刑24下。主謀男子曾提出精神評估報告，聲稱性癮問題是導致他犯案的原因之一；但法官強調，法庭不會因強姦犯自稱有性癮問題，而考慮輕判。