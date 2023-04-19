三合一暴龍化石以4788萬元成交，專家警告或危害科學。(網上圖片)

一副名為「TRX-293三位一體」、由3隻不同暴龍骨頭組成的化石，於瑞士一場拍賣會上以610萬美元(折合約4,788萬港元)的價格賣出，較原先估價低至少40萬美元。

綜合報道，Trinity是由3隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成，整體外形高3.9公尺、長11.6公尺、寬2.65公尺，其餘非骨頭的部分則由石膏和環氧樹脂製成。估計有6,500萬到6,700萬年的歷史。