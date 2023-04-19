三合一暴龍化石以4788萬元成交　專家警告或危害科學

一副名為「TRX-293三位一體」、由3隻不同暴龍骨頭組成的化石，於瑞士一場拍賣會上以610萬美元(折合約4,788萬港元)的價格賣出，較原先估價低至少40萬美元。
綜合報道，Trinity是由3隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成，整體外形高3.9公尺、長11.6公尺、寬2.65公尺，其餘非骨頭的部分則由石膏和環氧樹脂製成。估計有6,500萬到6,700萬年的歷史。
負責拍賣的蘇黎世科勒拍賣行(Koller Auctions )表示：「這是歐洲第1次、也是全球第3次拍賣一具暴龍骨架，這是場精彩的拍賣，我們先在蘇黎世展示2.5個星期，期間吸引逾3萬名遊客慕名來觀賞」。賣行老闆Cyril Koller指，物品由一位匿名的美國人掛牌出售，最終由一名歐洲現代藝術和恐龍文物私人收藏家買下，肯定將來仍會繼續公開展示。
古生物學家指拍賣化石或對科學造成危害
不過脊椎動物古生物學家Thomas Holtz則堅持說：「與其說Trinity是一件標本，不如說是一件藝術裝置」，他同時警告拍賣重要的恐龍骨骼和其他化石的活動，指這種交易可能會因為將標本交到私人手中，導致研究人員無法觸及，因此對科學造成危害。