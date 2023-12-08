三星李在鎔行釜山市場被「野生捕獲」 罕見現調皮表情掀熱議

55歲的南韓三星電子會長李在鎔一向予人嚴肅及不苟言笑的形象，他周三（6日）陪同總統尹錫悅到釜山富平罐頭市場參觀期間，被民眾認出「野生捕獲」，他罕見對手機鏡頭做出搞笑表情，掀起南韓網民熱議。 陪尹錫悅享街頭美食 釜山因申辦2030年世界博覽會失敗，尹錫悅為此道歉，他及後與李在鎔等國內大財團高層赴當地慰勞申辦世博的工作人員，順道赴富平罐頭市場參觀，期間享用炒年糕、魚餅湯等街頭美食。尹錫悅對民眾說，「我承諾會把釜山發展得比申辦世博會時更好，請大家不要擔心！」

網上討論區同日出現一張李在鎔的照片，可見李在鎔當時將右手食指放在嘴邊，對著鏡頭做出「噓」動作，並露出調皮搞笑表情，與他一貫的嚴肅形象大不相同。貼文發布3小時內，就獲得40萬次點擊，2,000次的推薦以及超過690條的回覆。 據稱李在鎔當時是回應有市民大叫「你很帥」，另有現場人士指李在鎔無論走到哪都有人熱情呼喊，要求握手合照，他為了不影響總統希望大家保持安靜，於是露出了調皮表情。