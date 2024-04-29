熱門搜尋:
日圓匯率走勢 走塑 DSE 2024 高臨 五一黃金周 母親節2024 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-29 19:18:11

三色貓被大懵剷屎官當退貨包裹寄到千里外 缺水缺糧苦撐6日終獲救

分享：
貓咪「加萊娜」躲在退貨包裹裡，被飼主意外寄到千里之外的加州。(互聯網)

貓咪「加萊娜」躲在退貨包裹裡，被飼主意外寄到千里之外的加州。(互聯網)

美國猶他州一個家庭本月較早前透過亞馬遜郵寄退貨包裹時，意外把躲在盒裡的貓咪一起寄走，常言「貓有九條命」，所幸貓咪捱過暗無天日的煎熬，最後在千里之外的加州倉庫獲救。

英國廣播公司(BBC)等媒體報道，飼主克拉克(Carrie Clark)憶述事發經過，說愛貓「加萊娜」(Galeana)向來「深閨」、不往外跑，但本月10日卻突然失蹤，遍尋不獲。一星期後，克拉克接到通知，說1,050公里外的加州有一間獸醫診所掃描到加萊娜身上的晶片，隨即通知她。

貓咪愛玩盒

獸醫診所告訴克拉克，加萊娜在亞馬遜一個退貨包裹中被員工發現。牠在盒子裡缺水缺糧苦撐了6天，所幸健康狀況尚算良好。

克拉克說，加萊娜很愛玩盒子、箱子之類的東西，推斷她躲進裝著工作靴的包裝盒裡，家人未察覺，就把商品寄出，退貨給商店。其後，亞馬遜員工在倉庫發現盒裡有貓，將牠救出並送到獸醫診所。

貓咪捱過6日缺水缺糧，叻叻。(互聯網) 貓咪被亞馬遜員工發現藏在盒裡。(互聯網) 克拉克喜與貓咪團聚。(互聯網) 克拉克喜與貓咪團聚。(互聯網) 貓咪劫後與主人團圓。(互聯網) 貓咪被亞馬遜員工發現藏在退貨盒子裡。(互聯網) 退貨盒子裡留下貓毛。(互聯網) 貓咪睡相可愛。(互聯網) 貓咪福大命大。(互聯網)

亞馬遜員工常救貓

貓咪的救命恩人布蘭迪(Brandy)，閒暇時會參與義務救貓行動。他說，加萊娜藏身的盒子有一邊縫隙裂開，讓空氣流通，加上這幾天溫度適中，讓貓咪既沒受凍也不過熱，就這麼存活下來。

克拉克說，經過這次寄件長途旅程，加萊娜瘦了一些，也有脫水情況，但驗血數據正常，身體也沒受傷。

Ad Block

克拉克已搭飛機前去加州將貓咪接回猶他州。她呼籲飼主寄出包裹前，謹記再三檢查箱子。

落雨晾衫點先無噏味？6招解決室內晾衫問題（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？1. 下雨天不要在窗邊晾衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？2. 先甩動更易乾（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？3. 放入衣櫃前先熨衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？4. 先冷凍再晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？5. 厚衣物倒過來晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？6. 使用除臭除菌洗衣液（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受