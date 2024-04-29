三色貓被大懵剷屎官當退貨包裹寄到千里外 缺水缺糧苦撐6日終獲救

美國猶他州一個家庭本月較早前透過亞馬遜郵寄退貨包裹時，意外把躲在盒裡的貓咪一起寄走，常言「貓有九條命」，所幸貓咪捱過暗無天日的煎熬，最後在千里之外的加州倉庫獲救。
英國廣播公司(BBC)等媒體報道，飼主克拉克(Carrie Clark)憶述事發經過，說愛貓「加萊娜」(Galeana)向來「深閨」、不往外跑，但本月10日卻突然失蹤，遍尋不獲。一星期後，克拉克接到通知，說1,050公里外的加州有一間獸醫診所掃描到加萊娜身上的晶片，隨即通知她。
貓咪愛玩盒
獸醫診所告訴克拉克，加萊娜在亞馬遜一個退貨包裹中被員工發現。牠在盒子裡缺水缺糧苦撐了6天，所幸健康狀況尚算良好。
克拉克說，加萊娜很愛玩盒子、箱子之類的東西，推斷她躲進裝著工作靴的包裝盒裡，家人未察覺，就把商品寄出，退貨給商店。其後，亞馬遜員工在倉庫發現盒裡有貓，將牠救出並送到獸醫診所。
亞馬遜員工常救貓
貓咪的救命恩人布蘭迪(Brandy)，閒暇時會參與義務救貓行動。他說，加萊娜藏身的盒子有一邊縫隙裂開，讓空氣流通，加上這幾天溫度適中，讓貓咪既沒受凍也不過熱，就這麼存活下來。
克拉克說，經過這次寄件長途旅程，加萊娜瘦了一些，也有脫水情況，但驗血數據正常，身體也沒受傷。
克拉克已搭飛機前去加州將貓咪接回猶他州。她呼籲飼主寄出包裹前，謹記再三檢查箱子。