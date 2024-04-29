三色貓被大懵剷屎官當退貨包裹寄到千里外 缺水缺糧苦撐6日終獲救

貓咪「加萊娜」躲在退貨包裹裡，被飼主意外寄到千里之外的加州。(互聯網)

美國猶他州一個家庭本月較早前透過亞馬遜郵寄退貨包裹時，意外把躲在盒裡的貓咪一起寄走，常言「貓有九條命」，所幸貓咪捱過暗無天日的煎熬，最後在千里之外的加州倉庫獲救。

英國廣播公司(BBC)等媒體報道，飼主克拉克(Carrie Clark)憶述事發經過，說愛貓「加萊娜」(Galeana)向來「深閨」、不往外跑，但本月10日卻突然失蹤，遍尋不獲。一星期後，克拉克接到通知，說1,050公里外的加州有一間獸醫診所掃描到加萊娜身上的晶片，隨即通知她。

貓咪愛玩盒

獸醫診所告訴克拉克，加萊娜在亞馬遜一個退貨包裹中被員工發現。牠在盒子裡缺水缺糧苦撐了6天，所幸健康狀況尚算良好。